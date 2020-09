Une grande première pour une finale de conférence Est

La finale de conférence entre Miami et Boston sera le théâtre d’une grande première depuis que le format des playoffs a été adopté à 16 équipes en 1984. Pour la première fois en 36 ans, aucune des deux premières équipes de la conférence Est ne participera à la finale de conférence Est des playoffs. Peut-être est-ce une conséquence de cette fin de saison particulière dans la « bulle », sans avantage du terrain ?

Cette année, c’est donc le Heat de Miami, cinquième à l’Est à l’issue de la saison régulière et vainqueur des Bucks au tour précédent, ainsi que les Celtics de Boston, troisièmes et qui ont sorti le champion en titre en sept manches, qui vont se retrouver en finale de conférence à partir de mardi.

Pour ce qui est de la conférence Est, il faut remonter aux playoffs de 1969 (à 8 équipes), pour retrouver la même particularité, lorsque les Celtics (quatrièmes à l’Est) avaient battu les Knicks de Phil Jackson (troisièmes) en finale de la conférence Est.

A l’Ouest en revanche, ce scénario s’est déjà produit plusieurs fois : en 1990 entre Portland (3e) et Phoenix (5e), en 2007 entre San Antonio (3e) et Utah (4e) et en 2011 entre Dallas (3e) et OKC (4e).

A noter que les Celtics et le Heat ont déjà disputé une finale de conférence. C’était en 2012, lorsque les « Three Amigos », emmenés par un LeBron James exceptionnel, avaient renversé le Big Three des Celtics (4-3).