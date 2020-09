Spencer Dinwiddie : « 80% du coaching, c’est de la psychologie »

Pour devenir et rester un grand coach, il faut évidemment être un stratège mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être un leader et un manager. Phil Jackson et Gregg Popovich sont les meilleurs exemples récents. Une grosse partie de leur travail portait sur la gestion des stars, et même des superstars, et le clash entre Shaquille O’Neal et Kobe Bryant au début des années 2000 avait prouvé que ce n’était pas facile, et que ça pouvait même fonctionner seulement un temps. A San Antonio, la gestion de la blessure de Kawhi Leonard avait aussi mené à une impasse, et Spencer Dinwiddie rappelle que Steve Nash, fraîchement nommé coach de Brooklyn, ne dérogera pas à la règle.

« Pour moi, coacher à ce niveau, et surtout vu le talent qu’on possède, c’est environ 80% de psychologie, 10% de tempérament et 10% de tactique » estime le meneur des Nets, interrogé par Forbes. « Il s’agit essentiellement de gérer les ego. C’est pour ça que Phil Jackson était phénoménal. Il savait comment parler à Kobe. Il savait comment parler à Michael. »

Et de ce qu’on entend depuis une semaine, Nash sait parler à Kevin Durant dont il est proche depuis plusieurs années, mais aussi à Kyrie Irving dont il a partagé quelques entraînements. Si Brooklyn a choisi Nash, c’est aussi parce que le double MVP avait le respect de ces deux superstars et qu’il avait déjà noué une relation avec eux. Mais… ça ne fait pas pour autant un grand coach, et il faut aussi savoir gérer les périodes compliquées.

« Si on perd trois, quatre matches de suite, que KD ou que Kyrie s’énerve, comment faire en sorte que le groupe reste soudé et faire en sorte que tout soit OK ? » demande Dinwiddie. « Comment réagir si DeAndre Jordan ne touche pas une passe lobée pendant sept actions de suite ? C’est davantage ce type de management. »

Quant à la partie tactique, Dinwiddie n’est pas inquiet du tout. « Soyons réalistes, les schémas de nos jours sont complexes par leurs variantes, mais ils sont basés sur un certain type d’isolation ou de pick-and-roll » rappelle-t-il. « KD aura sans doute des situations d’isolation en tête de raquette ou à mi-raquette, et Kyrie aura sans doute des situations de pick-and-roll en haut ou en bas. On aura donc un tas de mauvaises pistes et de choses de cette nature, mais nous arriverons probablement à ces deux types d’attaque, 90% du temps. »