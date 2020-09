Le MVP de la nuit : Alex Caruso, le détonateur

Pour élire chaque matin le MVP de la nuit, il ne suffit pas de regarder les stats ou l’évaluation. C’est pour cette raison qu’on n’a pas choisi Anthony Davis, mais Alex Caruso pour cette 4e manche. Le chouchou de Rihanna et du Staples Center n’a pas les meilleures stats de sa formation, même s’il termine tout de même second meilleur marqueur des Lakers avec ses 16 points, à égalité avec le LeBron James.

En revanche, son impact sur ce match a été énorme, et c’est lorsqu’il est entré en jeu que les Lakers ont fait le break. Face à des Rockets endormis, Caruso lance un 7-0 pour passer à l’écart à +10. C’est aussi lui qui rend fou James Harden en le coupant de ses coéquipiers. La superstar des Rockets va finir à 2 sur 11 aux tirs ! C’est la teigne habituelle mais face à une équipe de Houston à côté de son basket, son activité des deux côtés du terrain fait très mal. « C’est un gars sur qui on peut compter » résume LeBron James. « Il ne fait pas beaucoup d’erreurs. Il joue un basket efficace. A aucun moment, je ne me suis dit que je n’allais pas le servir dans le corner. Il sait que j’ai confiance en lui. »

« Sans confiance en moi, je n’en serais pas là »

LeBron fait référence à ce 3-points à 35 secondes de la fin. Enfin réveillés, les Rockets sont revenus à -5 dans le money time, et c’est Caruso qui va les enterrer avec ce 3-points pour donner 8 points d’avance et assurer la victoire dans ce Game 4. « On a tellement confiance en lui » poursuit LeBron. « Il se retrouve dans la position de jouer le titre alors qu’il était en G-League il y a quelques années. Je pense que sa confiance augmente, et augmente encore... »

Qu’en pense l’intéressé, qui termine donc à 16 pts à 5 sur 9 aux tirs, 3 rbds, 2 pds et 2 cts en 30 minutes ? « Vous savez, pour moi, c’est très simple, ça reste du basket… On en parle souvent. Je n’ai pas été drafté et je sors de G-League. Mais je joue depuis je suis tout petit, et j’ai joué avec tellement de coéquipiers. Evidemment, LeBron est sans doute le meilleur joueur avec qui j’ai joué, et sans doute avec qui je jouerai, et il m’apporte beaucoup de confiance, mais si j’en suis là, c’est parce que j’ai toujours eu confiance en moi. Sans confiance en moi, je n’en serais pas là alors que je n’ai pas été drafté. Sans confiance en moi, je ne serais pas sorti de G-League. Ce n’est pas de l’arrogance, mais quand je suis sur le terrain, c’est qu’il y a une raison. »