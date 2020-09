Wilson Chandler en partance pour la Chine

Entre son retour de blessure et sa suspension pour dopage, Wilson Chandler n’a pas beaucoup joué cette saison avec les Nets (35 matchs dont trois titularisations). À vrai dire, l’ailier vétéran n’a pas beaucoup joué ces deux dernières saisons (86 apparitions sur 164 possible).

À 6 points plus 4 rebonds de moyenne avec Brooklyn, l’ailier fort est apparu assez loin de son niveau de Denver, où il a tourné à plus de 13 points et 5 rebonds durant sept saisons. Et après 13 saisons en NBA, Wilson Chandler aurait choisi de signer en Chine, aux Zhejiang Lions, selon Sportando.

À 33 ans, Wilson Chandler a encore quelques belles années devant lui et il pourrait bien devenir un joueur majeur dans la ligue chinoise. Est-ce une ultime tentative de faire remonter sa cote pour un retour dans la Grande Ligue dans un an ou deux ? Ou tout simplement un dernier contrat à grappiller avant de raccrocher définitivement ?