De retour en finale de conférence, six ans après, le Heat entre satisfaction et ambition

Si le Heat avait été éliminé par les Bucks, après une série disputée, la saison de Miami n’aurait pas été une déception. Après tout, se faire sortir par la meilleure équipe en saison régulière depuis deux ans et qui possède le MVP 2019 dans ses rangs, ça n’aurait pas été illogique.

Sauf que Jimmy Butler et compagnie ont fait bien mieux que ça, en sortant Milwaukee en cinq petits matches. Voilà donc la franchise en finale de conférence, un sommet qu’elle n’avait plus atteint depuis 2014 et la dernière saison du « Big Three », composé de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh.

« Je veux que les joueurs prennent du recul pendant une soirée, peut-être deux, pour y penser », conseille Erik Spoelstra. « Ce n’est pas facile d’être en finale de conférence, notre franchise le sait. On a essayé désespérément d’y revenir. Ce n’est pas notre objectif final certes, mais on peut souligner à quel point c’est dur d’y parvenir. »

« Les huit prochaines victoires seront plus dures à aller chercher que les huit précédentes »

Jimmy Butler peut en témoigner : il n’a jamais été aussi loin en playoffs depuis le début de sa carrière, butant trois fois en demi-finale de conférence (2013, 2015 et 2019).

« Cela veut dire beaucoup. Mais ce n’est pas fini, ce n’était pas mon but personnel, ni celui de la franchise. On veut gagner le titre. Les huit prochaines victoires seront plus dures à aller chercher que les huit précédentes. On le sait bien, mais on est prêt. »

C’est donc une nouvelle preuve que le mariage avec le Heat était une excellente idée pour l’arrière/ailier. Et le meilleur est peut-être encore à venir.

« C’est encore mieux », affirme l’ancien des Bulls, des Wolves et des Sixers quand il se souvient de ses sensations au moment de signer l’été dernier. « Ici, on bosse. On est honnête, on se dit les choses et on avance. C’est ce que j’aime dans ce groupe. Personne ne prend les choses pour lui, pas de rancœur, et chacun travaille. Pour l’instant, je pense qu’on n’a pas joué notre basket sur 48 minutes. C’est prometteur. Ce n’est pas encore arrivé, mais on a le prochain tour pour le faire. »

Pour appréhender au mieux cette série, le Heat peut compter sur l’expérience de ceux ont connu ces altitudes.

« Voilà pourquoi on a signé Butler », souligne Erik Spoelstra, avant d’énoncer trois joueurs de suite qui ont déjà joué une finale de conférence. « Voilà pourquoi on a mis ensemble des vétérans, avec Andre Iguodala et Jae Crowder, qu’on a construit autour de Goran Dragic. Sans oublier les jeunes avec Bam Adebayo. »