Vainqueur des Bucks, le Heat décroche sa place pour la finale de la conférence Est

Contrairement aux précédents matchs de la série, c’est Milwaukee qui démarre en trombe, et ce malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo dont l’ultime essai n’a pas été concluant. Les Bucks font bien circuler le ballon et imposent une grosse défense d’entrée de jeu, et ça donne un 14-7. Le duo Donte DiVicenzo – Wes Matthews impulse le bon tempo avec 14 des 21 premiers points de leur équipe, alors à +10 (21-11). Du côté de Miami, ça manque de rigueur avec 6 balles perdues dont 3 pour Jimmy Butler.

Ce dernier se rattrape en chipant un ballon qu’il conclut au dunk. Andre Iguodala et Jae Crowder sont également présents en vieux briscards pour trouver quelques points en route. Tout comme Goran Dragic qui frappe au buzzer mais c’est bien maigrelet quand Milwaukee déroule son jeu en premier quart (28-19). Le beau jeu des Bucks se délite rapidement en début de 2e quart cela dit, et c’est le Heat qui revient fort, sur un 13-2 pour égaliser.

Le banc de Miami est excellent avec Kendrick Nunn et Kelly Olynyk qui combinent pour 14 points dans ce retour. A l’inverse, à part un petit 3-points de Marvin Williams, les seconds couteaux du Wisconsin ne font pas bien peur. Middleton en fait trop et perd un nouveau ballon sur un dribble mal assuré. Il en est tout de même à 12 points et 4 passes à la pause, bien aidé par 10 unités de Matthews, et un gros dunk de Lopez pour maintenir la distance (52-46). A 9 points, 6 rebonds, 4 passes, Butler est au four et au moulin.

Une vaine course-poursuite

Milwaukee reprend mieux en 3e quart. Matthews donne encore l’exemple défensivement et DiVicenzo est toujours bondissant à la claquette dunk. Mais cet élan ne dure pas. En fait, les deux équipes sont à l’arrêt offensivement, chacune avec plus de 4 minutes sans le moindre point durant ce 3e quart. Le Heat score 5 points en 5 minutes, mais le banc vient apporter l’étincelle avec Olynyk qui provoque le passage en force et inscrit un panier après la feinte de grand-père.

Jae Crowder dépasse les 10 points pour le Heat qui fait la course en tête. Milwaukee passe un 8-0 pour se rapprocher mais c’est bien Miami qui termine fort avec Herro et Iguodala de loin (73-65). A -8, les Bucks sont plus que jamais au bord du gouffre. Ils s’accrochent mais l’écart reste figé à la dizaine de points tandis que le trio Middleton – Lopez – Bledsoe accumule le tirs ratés. Crowder frappe encore derrière l’arc pour les repousser à nouveau. A 4 minutes de fin, le Heat mène 87-80, et l’exploit est encore possible pour les Bucks. D’autant que Khris Middleton nous refait le coup du Game 4. Héroïque, il ramène les siens à -4 (89-85) à trois minutes du buzzer.

Mais le shooteur de Milwaukee manque de soutien, et la maladresse du tandem Bledsoe-Hill (3 sur 21 aux tirs !) coûte cher. Sans paniquer, le Heat pose son jeu, et Jimmy Butler s’en va assurer aux lancers-francs. Derrière, Dragic, peut-être le meilleur joueur du Heat ce soir, frappe à mi-distance. Middleton prend sa 6e faute dans la foulée. Il n’y aura pas de nouveau miracle. Le Heat s’impose finalement 103-94 et retrouve les finales de conférence pour la première fois depuis 2014. Pour Milwaukee, c’est une nouvelle désillusion après avoir terminé en tête de la saison régulière. On peut s’attendre à de gros changements dans la franchise à l’automne…