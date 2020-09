Princepal Singh sera-t-il le premier Indien à évoluer en NBA ?

Après avoir beaucoup œuvré pour s’implanter sur le marché chinois, la NBA fait les yeux doux à l’Inde, et son milliard d’habitants. Pour accélérer le processus d’exposition de la NBA au pays de Gandhi, rien de mieux que d’avoir un joueur « local », comme l’avait déclaré Adam Silver l’an dernier. Or aucun joueur indien* n’a encore foulé un parquet NBA, en saison régulière ou playoffs. Une anomalie à laquelle Princepal Singh pourrait mettre un terme.

Le jeune intérieur de 19 ans (2,08m) va faire le grand saut en débutant d’abord en G-League au sein de la Team « Ignite » la saison prochaine, l’occasion de voir s’il peut poursuivre sa progression jusqu’en NBA… ou pas.

Deux ans pour se donner une chance d’y arriver

En ce sens, les deux années à venir seront déterminantes pour l’avenir de Princepal Singh, comme le souligne Scott Flemming, ancien sélectionneur de l’équipe nationale indienne (2012-2015) et aujourd’hui directeur technique de la « NBA Academy » en Inde.

« C’est un joueur qui a un fort potentiel, et ce que je veux dire par là, c’est qu’il peut devenir vraiment meilleur » a-t-il expliqué. « Parfois, certains joueurs peuvent être très bons, mais ils sont déjà au meilleur niveau qu’ils peuvent atteindre, ils ne vont pas beaucoup s’améliorer. Je pense que Princepal a plus de potentiel, grâce à sa dimension athlétique. À condition qu’il se donne à fond. Il doit juste affiner son jeu et devenir plus habile depuis le périmètre : sur le maniement du ballon, le tir ».

Muscler son jeu et son corps

Mentalement, si l’on s’en fie à ses déclarations médiatiques, le joueur semble être solide. Il faudra au moins ça pour porter les espoirs de tout un pays sur les épaules. Reste maintenant la vérité du terrain.

Pour se donner un maximum de chances, Princepal Singh va encore devoir travailler. Sur sa polyvalence afin d’évoluer sur trois postes, mais aussi en matière de musculation, pour répondre au défi physique de la G-League.

« Princepal est très athlétique et grand. Ce sont deux qualités que l’on ne peut pas enseigner. Quand je dis qu’il est athlétique, il peut vraiment sauter haut et courir. Personnellement, je pense qu’il ira plus loin en tant que poste 4 qu’en pivot. S’il continue à travailler son jeu, il pourrait même jouer ailier. Je lui dis toujours de continuer à travailler son tir à 3-points et ses compétences au périmètre » ajoute Scott Flemming. « L’autre chose, c’est que c’est un jeu tellement physique qu’il va devoir continuer à travailler sa force, comme c’est le cas pour tout jeune joueur. Il a les dons naturels, mais il doit passer par de la musculation, devenir plus fort et avoir un corps plus résistant pour pouvoir jouer au niveau qu’il va rencontrer ».

*Sim Bhullar, d’origine indienne, était né au Canada et n’avait donc que la nationalité canadienne