Le MVP de la nuit : Nikola Jokic a fait taire les critiques

Critiqué après le premier match, Nikola Jokic a vite corrigé le tir, et comme Jamal Murray, il a entamé le match tambour battant pour donner le ton à la soirée. Un contre sur Paul George, de l’aide en défense ou un petit shoot à quatre mètres sur le pick-and-roll, et voilà comment Denver débute le match par un 12-2 en quatre minutes.

« On était plus agressifs, on jouait de manière plus libérée et on a réussi à maintenir le même rythme tout le match » expliquera le Serbe après le match. Et c’est lui qui est le grand bonhomme de ce premier quart-temps à sens unique. Après douze minutes, il en est déjà à 15 points et 8 rebonds avec un 3/3 à 3-points.

Puisque certains lui reprochent de jouer trop au large ou de refuser le combat au poste bas, Nikola Jokic s’en va ensuite enfoncer Ivica Zubac et Montrezl Harrell. Sa main gauche fait des dégâts, et les Clippers ne trouvent pas les solutions pour le freiner. D’autant qu’il continue de planter à 3-points sur le pick-and-pop. À la pause, Denver est à +16, et NIkola Jokic affiche déjà 24 points et 10 rebonds !

« On n’a pas changé notre façon de faire. En fait, c’est comme en saison régulière. Il faut rester dans sa routine. Ne pas trop réfléchir » expliquera le Serbe à propos de la réaction de son équipe. Tout juste reconnaîtra-t-il que la défense était tout de même bien plus agressive sur Kawhi Leonard. « On lui a envoyé le plus de joueurs possibles. On l’a gêné, il y avait toujours quelqu’un devant lui. Ça nous a coûté des rebonds défensifs mais on l’a bien gêné » poursuit le pivot, à propos du 4 sur 17 aux tirs de la star des Clippers.

À l’arrivée, les Nuggets ne seront jamais vraiment inquiétés, capable même de redonner un coup de collier lorsque les coéquipiers de Paul George se rapprocheront.

Quant à Nikola Jokic, il livre un match plein avec 26 points, 18 rebonds, 4 passes et 3 contres à 10/17 aux tirs, dont 4/5 à 3-points. Comme quoi, les pivots à l’ancienne peuvent encore peser sur un match.