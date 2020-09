Les Celtics terrassés au buzzer par O.G. Anunoby !

Leader vocal de cette équipe, Kyle Lowry a le regard noir : menés 2-0, les Raptors sont déjà dos au mur. Agressif sur chaque prise de balle, il score par deux fois un panier avec la faute. Il arrive aussi à trouver Marc Gasol sur du jeu à deux. L’intérieur espagnol, maladroit de loin se rassure près du cercle.

Mais comme d’habitude, le collectif des Celtics fait des ravages. Kemba Walker est maître du parquet pour mettre dans de bonnes conditions ses coéquipiers. L’ancien meneur des Hornets brille par sa justesse en attaque et quand c’est à lui de scorer il prend aussi ses responsabilités. Son début de match est parfait et Boston mène d’un petit point (23-22).

Nick Nurse lance Serge Ibaka et Norman Powell dans la partie, mais le banc des Celtics aussi répond à l’appel. Robert Williams III et Brad Wanamaker ont énormément de qualités des deux côtés du terrain. Boston termine fort ce 1er acte, et c’est toujours grâce à un Kemba Walker stratosphérique. Par le drive avec finition sur Ibaka puis à 3-points au buzzer, Walker punit la défense canadienne. Surtout il permet à Boston de garder les commandes après 12 minutes (33-28).

Boston régale

Toronto doit absolument se montrer plus fort sur la tenue des duels. Les Canadiens peinent à tenir Jayson Tatum ou Jaylen Brown. Néanmoins quand ils arrivent à enchaîner les stops défensifs et mettre en place leur jeu de transition alors ils sont redoutables (38-37). Malheureusement pour eux, Boston excelle dans les prises d’intervalles. Brown et Tatum continuent de régaler. Ils reçoivent le soutien de Marcus Smart qui lui aussi n’est pas le dernier pour faire mal à la défense de Toronto. Les Raptors souffrent malgré un Fred VanVleet auteur de deux gros tirs à longue distance (50-44). Trouvé par Brown, Tatum danse au milieu de la défense puis Kemba Walker encore lui termine une magique action collective par un tir primé à 3-points au buzzer. Boston a le match en main (57-47).

Transparent, Pascal Siakam se doit de montrer autre chose. Comme depuis le début de la série, le Camerounais ne répond pas. Mais sur un back door puis poste bas il lance parfaitement le 3e acte. Si les Raptors veulent gagner ce match 3, ils vont aussi devoir défendre. Autour de Marc Gasol, Toronto est plus agressif. Kyle Lowry et VanVleet en profitent pour agresser sur contre attaque la défense adverse. Les deux hommes sont très précieux ce soir et ce diable de Lowry à 3-pts dans le corner réussi à relancer cette partie (61-60).

Le réveil de Fred VanVleet

Le choix de Nurse de passer en défense de zone afin de limiter les pénétrations adverses est plutôt bon. Mais le technicien des Raptors peut aussi remercier son meneur de jeu car Lowry est juste sensationnel dans ce quart-temps. Sa justesse sur pick and roll est parfaite. Il se sert très bien des écrans d’Ibaka pour scorer mais aussi pour passer afin d’aider ses coéquipiers à marquer dans de bonnes situations (72-68).

Les Celtics doivent retrouver de la justesse dans leur jeu. Robert Williams III s’envole dans les airs claquer le dunk de la rencontre. Et ce diable de Walker profite d’une baisse d’intensité défensive adverse pour scorer à 3-points. Les coéquipiers de Brown ont souffert, mais ils gardent les commandes à 12 minutes du terme (80-76).

Toronto doit tout donner pour éviter de se retrouver menés 3-0. VanVleet à 3-points envoie deux bombes et Siakam monte en température (83-80). Les deux équipes se livrent un beau duel. Chaque attaque est jouée dans le bon tempo et malgré de belles défenses, les deux formations trouvent toujours la solution pour avoir un panier propre (90-90). C’est l’heure du money time. Tatum sert Daniel Theis sur pick and roll puis d’une passe aveugle il trouve Jaylen Brown sous le cercle (101-97). Héroïque de bout en bout, Lowry ne veut rien lâcher. Il motive ses coéquipiers et avec l’aide de VanVleet auteur d’un panier acrobatique, il permet à Toronto de revenir à égalité à 21 secondes de la fin (101-101).

Le miracle OG

Boston a la balle de match. Après de multiples dribbles, Kemba Walker trouve parfaitement d’une passe superbe, Daniel Theis sous le cercle à 5 dixièmes du buzzer. Le banc des Celtics exulte… Mais Toronto a un dernier tir.

Remise en jeu sur le côté. Brad Stevens décide de faire rentrer Tacko Fall pour gêner la passe longue de Lowry. Mais le métronome canadien arrive quand même à trouver sur la diagonale OG Anunoby seul dans le corner. Calmement, il plante le 3-points et offre la victoire au buzzer à son équipe. Comme toujours, il ne dégage aucune émotion mais il a sans doute relancé toute la série. Boston a livré un beau combat mais Toronto n’a jamais rien lâché ce soir (104-103).