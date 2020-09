Landry Shamet et Reggie Jackson ont pris confiance

Le premier match des playoffs donne en général le ton au niveau de la rotation imaginée par un coach.

Après le Game 1 entre les Clippers et les Mavericks, Reggie Jackson et Landry Shamet sont rentrés dans leur chambre d’hôtel avec une victoire mais sûrement quelques doutes sur le plan personnel, avec respectivement 16 et 8 minutes de jeu, un +/- de -8 et de -19, et zéro point à eux deux.

L’ancien Piston a repris confiance dès le Game 2 avec 11 points dans la défaite, sa moyenne sur les quatre matchs suivants, avec une superbe adresse de loin : 16/27 sur la série (soit 57% de réussite) dont quatre déterminants dans le dernier quart-temps du Game 6, pour plomber les espoirs de retour de Dallas.

Avec un mimétisme presque parfait, Landry Shamet a attendu le Game 3 pour trouver son rythme avec à la clé 11 points de moyenne aussi et un 11/22 à 3-points sur les quatre derniers matchs de la série.

« Ce n’est pas comme s’il agissait différemment, il a juste trouvé confiance. Il est agressif, fait des bonnes actions, on en dessine pour lui. Il a trouvé sa voie, il a compris le jeu, on va l’aider comme on peut et continuer de lui passer le ballon. Il cherche le jeu, il cherche à scorer. Il s’agit de confiance, et plus il est confiant, meilleur il est. »

Ces mots de Paul George étaient destinés à Landry Shamet mais ils pourraient tout à fait s’appliquer à Reggie Jackson. Doc Rivers les a d’ailleurs félicités tous les deux dans la même phrase après le Game 6. Ils sont en confiance à l’approche du deuxième tour, reste à gérer le retour attendu de Patrick Beverley sur la ligne l’arrière.