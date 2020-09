Gordon Hayward bientôt de retour dans la « bulle »

C’était lors du premier match de playoffs des Celtics, le 17 août dernier. Gordon Hayward s’est tordu la cheville droite lors d’une bataille au rebond avec Joel Embiid, et souffre depuis d’une très grosse entorse. Son absence avait été estimée à quatre semaines, et on ne devrait pas le revoir avant le début de la finale de conférence.

A mi-parcours, Brad Stevens a donné des nouvelles de son ailier, glissant qu’il serait bientôt de retour à Disney pour poursuivre sa rééducation.

« La rééducation semble bien se passer, » a-t-il glissé hier après l’entraînement. « Il se sent un peu mieux. Il a encore beaucoup de travail. Je trouve qu’il ne marche pas encore parfaitement. Une fois que sa démarche sera parfaite, il reviendra probablement plus rapidement. Je pense qu’il va bientôt nous rejoindre dans la bulle, mais il sera encore loin d’un retour ».

Les Celtics ont plutôt bien tenu le coup en son absence, en « sweepant » les Sixers puis en décrochant le premier match de la demi-finale de conférence face à Toronto, champion en titre. L’acte II est ce soir, à partir de 23h30.