Russell Westbrook : « Dès que la NBA s’est arrêtée, tout le reste s’est arrêté »

C’est officiel : Russell Westbrook effectuera son grand retour sur les parquets la nuit prochaine pour la 5e manche face au Thunder, son ancienne formation. Absent des terrains depuis le 4 août, il revient au lendemain d’éléments majeurs dans l’histoire du sport américain et des Etats-Unis, et il n’est pas resté inactif.

« Je pense qu’on avait tous besoin d’une pause : émotionnellement, physiquement et mentalement. Je pense que cette pause était pour une très grande cause, pour tous les problèmes sociaux de notre monde actuel. Au regard des récentes fusillades et décès sous les balles de policiers, cela nous a permis d’utiliser notre plateforme« .

Et comme en mars dernier, au moment de la suspension de la saison, la NBA a été un élément moteur pour tout le sport américain. « Dès que la NBA s’est arrêtée, tout le reste s’est arrêté. Nos voix sont entendues. Ça montre notre pouvoir. On voit l’impact, on voit le changement qui se passe. »

« Mon héritage est de rendre, d’inspirer, d’avoir un impact, et de trouver des solutions pour faire ce qui est juste »

Pour Westbrook, le basket devient secondaire, et il est reconnaissant de pouvoir aider à changer les choses. « C’est une chance incroyable. Dieu m’a mis dans cette position pour une raison. Pas uniquement pour jouer au basket, mais pour utiliser ma plateforme pour aider les autres. Je pense toujours à l’idée d’héritage. Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que c’est juste lié au basket-ball ? Je ne pense pas que le mien soit lié au basket. Je pense que mon héritage est de rendre, d’inspirer, d’avoir un impact, et de trouver des solutions pour faire ce qui est juste. »

Le meneur des Rockets parle même de « devoir ». « Nos communautés noires souffrent depuis bien trop d’années. Et j’ai le sentiment que c’est de mon devoir de faire en sorte que nos communautés noires soient entendue, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça arrive. Je veux être certain de faire partie de l’histoire, d’une manière positive. Que ce soit dans 5, 10 ou 20 ans, je pourrai regarder en arrière et me dire : « J’en ai fait partie, et j’ai fait de mon mieux. »