Malgré son renvoi des Sixers, Brett Brown reste attendu à la tête de l’Australie

Remercié par les Sixers, Brett Brown pourrait retrouver Ben Simmons… dès l’année prochaine. Malgré son renvoi, le technicien américain garde son autre casquette d’entraîneur de la sélection australienne. La patronne d’Australie Basketball, Jerril Rechter, vient de confirmer que son limogeage ne changeait rien à ce statut.

« Brett est le coach principal des Boomers australiens pour les Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré cette dernière. « Brett est un quelqu’un d’engagé et expérimenté, qui a entraîné au plus haut niveau et sur la plus grande scène. Il est passionné par le basket australien et n’a pas caché son désir de mener les Boomers au succès international. Nous attendons avec impatience les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés. »

Une compétition finalement repoussée à 2021 et dont l’agenda devra être pris en compte par la NBA pour sa prochaine saison. À voir si Brett Brown, susceptible de rebondir chez une autre franchise NBA d’ici là, pourra compter sur tout le contingent de joueurs NBA australiens (Ben Simmons, Joe Ingles, Patty Mills, Aron Baynes…). On rappelle que le coach, nommé fin 2019, assurait viser une médaille d’or lors de ces JO.