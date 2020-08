Joel Embiid a des doutes sur son avenir aux Sixers

Ils faisaient partie des favoris pour le titre après avoir cassé leur tirelire sur Tobias Harris et Al Horford, et récupéré Josh Richardson, et finalement les Sixers quittent les playoffs par la petite porte, sur un humiliant coup de balai signé des Celtics. Jamais les coéquipiers de Joel Embiid n’ont donné l’impression d’entrer dans leur saison, et les blessures de Ben Simmons n’expliquent pas tout. Cette équipe n’a pas de cohésion, ni d’identité, et Brett Brown pourrait en faire les frais. Et ce n’est pas certain que Philly reparte au combat avec le duo Simmons-Embiid…

« Je ne prends pas les décisions. Je suis à Philadelphie. Arrivera ce qu’il arrivera » répond le pivot à propos de possibles changements majeurs dans la franchise. « J’ai toujours dit que je voulais finir ma carrière ici, et si j’y parviens, c’est bien. Si ça ne se fait pas, on passe à autre chose. »

« Il y a quelques années, quand on avait fait les playoffs pour la première fois, on possédait un groupe de super joueurs qui avaient été draftés ou formés à Philly »

Plus globalement, Joel Embiid semble regretter les changements effectués par les dirigeants depuis deux ans. Les Sixers donnaient l’impression d’arriver au bout du projet « Trust The Process », et finalement la direction a opté pour le bling-bling en faisant exploser une partie de l’effectif.

« J’ai le sentiment, qu’il y a quelques années, quand on avait fait les playoffs pour la première fois, on possédait un groupe de super joueurs qui avaient été draftés ou formés à Philly, et on avait surtout des gars qui étaient dans une super situation » rappelle le pivot de Philly. « Et puis, comme vous le savez, on a décidé d’en échanger beaucoup, avec des choix de Draft, pour récupérer Jimmy Butler, Tobias Harris et on a récupéré une flopée de très bons joueurs. Mais je le répète, ça n’a pas marché… On n’a jamais réussi à trouver un rythme cette saison. C’est décevant et il y a beaucoup de regrets. J’ai le sentiment qu’on n’était pas toujours focalisés sur l’objectif. On doit faire mieux. On doit se regarder dans la glace et simplement faire mieux. »

Le problème, c’est que les finances sont dans le rouge, et le quatuor Simmons-Embiid-Horford-Harris occupera 120 millions de dollars dans la masse salariale au moins jusqu’en 2022, limitant les perspectives de renfort.