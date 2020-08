Pour les Suns de Monty Williams, le plus dur est à venir

Même s’ils n’ont finalement pas réussi à bousculer la hiérarchie dans la « bulle », les Suns peuvent être satisfaits de leur 8/8 sur les matchs de classement. Avec les progressions de Devin Booker et Deandre Ayton autour d’un groupe également de plus en plus confiant, il ne manque plus grand-chose à la franchise de l’Arizona pour espérer renouer enfin avec les playoffs, la dernière participation de Phoenix remontant à 2010 !

Invité sur NBA TV pour évoquer la prochaine étape pour les Suns, Monty Williams connaît l’ampleur de la tâche.

« Tu sais comment ça marche, » a-t-il lancé à Channing Frye, également présent dans l’émission. « Parce que toi et moi étions ensemble à Portland (de 2007 à 2009), on sait ce que c’est que de changer de culture et de commencer à gagner des matchs, la prochaine étape est beaucoup plus difficile ».

Encore besoin de vétérans ?

Monty Williams était assistant de Nate McMillan de 2005 à 2010 à Portland, lorsque la franchise a voulu se défaire de l’étiquette des « Jail Blazers » dans un nouveau cycle, avec notamment Brandon Roy et LaMarcus Aldridge.

« Je me souviens de l’époque où nous avions tous ces jeunes gars à Portland, » a ajouté le meilleur coach de la bulle. « Nous avons ajouté Andre Miller, James Jones et Juwan Howard et c’était la bonne décision car la culture n’a pas changé mais ça a apporté le bon niveau de professionnalisme et de cohérence, avec de l’expérience ».

Les Suns ont entamé ce processus la saison dernière en faisant venir Ricky Rubio et Aron Baynes, soit les deux joueurs les plus expérimentés du vestiaire avec respectivement huit et sept ans passés dans la ligue. Toujours est-il que Phoenix demeure la deuxième équipe la plus jeune de la ligue, juste derrière Minnesota, avec moins de 24 ans de moyenne, et pourrait donc agir en conséquence durant l’intersaison pour continuer à avancer.