Kendrick Nunn devrait laisser sa place à Goran Dragic dans le cinq du Heat

67 titularisations sur 67 matchs disputés. Autant dire que Kendrick Nunn pouvait légitimement s’attendre à débuter en playoffs, même si le rookie s’apprête à vivre sa première expérience en « postseason » et que les épaules du vétéran Goran Dragic semblent plus larges pour assurer cette mission, au moins au début.

Sauf que le joueur a annoncé qu’il ne devrait pas être titulaire à l’occasion du premier match face à Indiana, ce soir. Et semble plutôt bien s’en accommoder. « Ce ne sera pas un ajustement pour moi, » a-t-il déclaré. « Je veux dire, quand je suis sur le terrain, je suis prêt à y aller à fond, que ce soit pour débuter ou en sortie de banc ».

En manque de rythme ?

L’arrière avait ainsi été testé positif au Covid-19, ce qui avait retardé son entrée dans la « bulle ». Il a ensuite du repartir pour raisons personnelles (après avoir débuté les quatre matchs auxquels il a participé). Dans ce laps de temps, Goran Dragic avait remplacé Kendrick Nunn au pied levé, formant un nouveau cinq majeur avec Jae Crowder pour remplacer Meyers Leonard et épauler le trio Robinson-Butler-Adebayo.

Après ses quatre jours de quarantaine, Kendrick Nunn n’a pu disputer que le dernier match de saison régulière, face aux Pacers, un match durant lequel il n’a pas vraiment brillé par sa justesse (23 points à 8/27 au tir, dont 1/9 à 3-points, 5 balles perdues). C’est sans doute à l’issue de cette rencontre qu’Erik Spoelstra a tranché, jugeant que son rookie n’était pas suffisamment prêt à enchaîner.

« J’ai l’impression de me mettre au niveau, » a poursuivi Kendrick Nunn. « Je suis définitivement prêt. J’ai joué le dernier match, j’ai joué beaucoup de minutes pour me mettre en forme, et nous avons eu quelques jours entre les deux pour notre prochain match. J’ai donc travaillé, et je me sens bien ».

À voir si Erik Spoelstra relancera son rookie dans le cinq majeur au fil des playoffs…