La saison régulière terminée, la NBA a effectué un tirage au sort entre les équipes présentant des bilans identiques, en vue de les départager pour la prochaine « lottery » de la Draft.

Pour les équipes qui ne participeront pas aux playoffs, le bilan pris en compte était celui du 11 mars, à l’arrêt de la saison, et il fallait donc séparer les Pelicans et les Kings, qui affichaient alors 28 victoires pour 36 défaites.

Et ce sont les Kings qui ont remporté le « tiebreaker », ce qui fait que Sacramento a 86% de chances d’obtenir le 12e choix de la Draft, et que New Orleans a 93% de chances de récupérer le 13e choix.

L’autre départage a eu lieu entre Houston, Oklahoma City et Utah, qui ont tous terminé la saison avec 44 victoires pour 28 défaites. C’est Oklahoma City qui a remporté le « tiebreaker », devant Houston et Utah.

Le Thunder aura donc le 21e choix (qui ira à Philadelphie) tandis que les Rockets auront le 22e choix (qui ira à Denver) tandis que le Jazz aura de son côté le 23e choix.