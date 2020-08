Zion Williamson va concentrer son intersaison sur sa condition physique

La saison rookie de Zion Williamson est donc bel et bien terminée avec l’élimination sans gloire de la Nouvelle Orléans dans la bulle d’Orlando.

Le phénomène de Caroline du Sud a vécu une première campagne professionnelle bien compliquée, il faut bien l’avouer, avec des pépins physiques (ménisque du genou droit) mais aussi un temps de jeu réduit pendant une bonne partie de la saison, dont durant ses derniers matchs chez Disney.

La lourde question du poids

Alors que ses débuts ont été marqués par un tremblement de terre durant la ligue d’été, ils ont aussi été suspendus à cause d’une pandémie mondiale sans précédent. Et c’est sans parler des nombreuses questions qui entourent encore le rookie le plus attendu depuis LeBron James, notamment sur son poids de forme.

Le poids de Zion Williamson (annoncé à 130 kilos), et plus globalement sa condition physique, ont beaucoup fait parler cette année. La pépite de La Nouvelle-Orléans a d’ailleurs fait vœu de sérieux avant les vacances.

« Je vais parler aux entraîneurs et voir avec eux ce que je dois améliorer dans mon jeu », a expliqué un Zion Williamson laconique sur ESPN. « Je vais aussi discuter avec les entraîneurs qui s’occupent du développement individuel, et voir ce que je peux améliorer de leur point de vue. Je veux tout simplement travailler sur chaque aspect de mon jeu et aussi travailler pour être dans la condition physique nécessaire pour la saison prochaine. »

Zion Williamson va-t-il devoir perdre du poids pour soulager ses genoux ? Une chose est sûre, il n’écoutera que les conseils de son équipe. « Chacun a le droit d’avoir sa propre opinion mais je vais me ranger à celle de mes proches et de mon équipe. On va se poser et discuter et voir ce qu’ils veulent que je fasse pour progresser. »

Un bon point de départ malgré tout

À plus de 22 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne, le tout à 58% de réussite aux tirs, Zion Williamson boucle tout de même sa saison avec des chiffres tout à fait respectables, et même largement au-dessus de la moyenne. Il est ainsi le premier joueur débutant depuis Shaq (en 1992-93) à marquer plus de 20 points à plus de 55% de réussite.

Ça laisse rêveur sur son potentiel, une fois en pleine possession de ses moyens et libéré des contraintes de temps de jeu… « Il y a eu plusieurs périodes délicates durant lesquelles j’essayais de trouver mon rythme », reprend-il. « Mais ça fait partie du jeu de pouvoir revenir d’une blessure. Je pense que les entraîneurs et les préparateurs physiques ont bien géré la situation. Je suis déjà reconnaissant d’avoir pu jouer une minute en NBA ! »

Sortant finalement par la petite porte pour sa saison rookie, Zion Williamson ne risque donc pas de perdre son humilité. Mais il ne perd pas non plus son optimisme pour la suite.

Ses Pelicans ont certes manqué une belle occasion de rallier les playoffs cette année, mais la franchise de Louisiane a tous les éléments en mains pour repartir de l’avant, et plus haut encore, la saison prochaine.

« On va encore connaître des hauts et des bas mais j’ai le sentiment que la cohésion va être bien meilleure [la saison prochaine]. Si on continue à construire avec cette équipe et qu’on prend du plaisir, tout ira bien. Notre avenir est brillant. Mais on doit faire le travail nécessaire en amont, c’est tout ce que je peux dire. »