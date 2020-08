Gregg Popovich se félicite de la gestion de la NBA, « un super exemple pour le pays »

Édifiée il y a bientôt un mois, la « bulle » d’Orlando « made in NBA » tient toujours le coup. Comme la Floride est l’un des Etats les plus touchés par la pandémie de Covid-19 (plus de 500 000 cas positifs pour plus de 7 000 décès), le parallèle est vite dressé avec la gestion sanitaire de l’administration Trump.

Même si sa mission ne comportait pas les mêmes impératifs, le commissionnaire de la NBA Adam Silver a toutefois relevé le défi et le nouveau bilan dressé par la ligue hier avec aucun cas de Covid-19 recensé a encore été suivi de son lot de félicitations, de la part de Gregg Popovich notamment.



« Depuis le jour où nous sommes arrivés ici, tout a été si efficace, discipliné, fait avec facilité, a-t-il rappelé au San Antonio Express News. Notre dirigeant avait une vision, il savait comment s’organiser, il l’a fait efficacement, et les participants, contrairement à beaucoup de nos citoyens, ont été très disciplinés pour atteindre cet objectif et se rassembler pour notre but commun. Nous pouvons simplement regarder notre pays et nous rendre compte que tout en haut de l’échelle, nous n’avons pas cette capacité à nous organiser, pour toutes les raisons que nous connaissons. »

Le coach des Spurs a enfoncé le clou en soulignant que la réussite du projet entrepris par Adam Silver représentait « un super exemple pour le pays », visant une fois de plus Donald Trump, notamment sur l’épineuse question de la réouverture des écoles.

« Il aurait été beaucoup plus sage de passer du temps à se préoccuper de la manière d’ouvrir des écoles plutôt que des bars, a-t-il ajouté. Nous avons donc ouvert les bars, etc., et maintenant nous sommes dans cette position très difficile avec les écoles. Mais si nous avions eu une direction pour avoir cette vision en premier lieu, nous aurions peut-être agi différemment plus tôt afin de ne pas nous retrouver dans cette situation avec nos enseignants, nos élèves et nos familles ainsi que tous les travailleurs en première ligne dans les hôpitaux et dans nos villes qui sont déjà en danger. »