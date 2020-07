LeBron James n’abandonnera pas les réseaux sociaux durant cette fin de saison

Dans cette fin de saison 2020 au contexte unique, où 22 des 30 équipes NBA vont se disputer le titre dans une bulle jusque-là imperméable au Covid-19, les joueurs doivent faire preuve d’adaptabilité.

C’est notamment le cas pour LeBron James, qui va devoir changer ses habitudes alors qu’il avait pris la décision ces dernières années de s’éloigner des réseaux sociaux d’avril à juin, durant la période des playoffs, afin de se concentrer pleinement sur sa mission et le titre.

Impossible de couper le portable

La star des Lakers a confirmé qu’au regard de la situation, il allait rester actif en ligne, ne serait-ce que pour garder le contact avec sa famille, restée hors de la « bulle ».

« Je ne vais pas éteindre mon téléphone pendant ce run, » a-t-il déclaré. « Je ne peux pas me permettre de le faire. Je dois continuer à prendre des nouvelles de ma famille tous les jours. Je m’assurerai que tout va bien, surtout dans l’incertitude de ce que 2020 nous a apporté à tous. Je ne peux donc pas me permettre de faire ça, juste perdre le contact direct avec tout le monde ».

LeBron James a notamment cité sa mère, Gloria, parmi les proches à qui il se devait de parler souvent, et a remercié sa femme Savannah, en qui il a totalement confiance pour gérer leurs trois enfants, Bronny, Bryce et Zhuri.

« Vous ne pouvez pas reproduire la même présence que lorsque vous vous réveillez, que vous êtes dans le salon, dans la cuisine, ou dehors à jouer avec vos enfants, à faire de l’exercice avec eux. On ne peut pas reproduire ça. Je ne suis pas là, » a-t-il ajouté. « Mais Savannah est fantastique dans ce qu’elle fait : contrôler le foyer et être ce roc pour notre famille. Donc je ne m’inquiète pas pour ça. C’est clair que vous ressentez ce manque, quand votre famille vous manque. Mais je remercie beaucoup Steve Jobs et l’équipe d’Apple d’avoir créé FaceTime, parce que c’est une belle chose à avoir, surtout dans un moment comme celui-ci ».