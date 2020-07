Dominés par Chris Paul, les Celtics veulent donner de la voix

Les Celtics espéraient sans doute un meilleur départ pour leur premier « scrimmage » dans la bulle floridienne face à OKC. Les troupes de Brad Stevens, maintenues à 84 points sur une opposition de 40 minutes, ont au moins retenu une chose, la nécessité de parler davantage, point sur lequel le Thunder a brillé hier.

« Chris Paul a dominé le match avec sa voix, et ça va être essentiel pour avancer au fil des matchs, pour être connecté et communiquer. Ça a été une grande leçon pour nous », a reconnu Brad Stevens. « La meilleure leçon que nous allons en tirer c’est que nous avons tous entendu Chris Paul dominer le jeu avec sa voix. C’est tout« .

CP3 donne la leçon

Voilà ce que la franchise du Massachussetts retiendra de cette première sortie dans l’environnement unique de la « bulle » floridienne : dans un groupe sans leader vocal qui se dégage et en l’absence ponctuelle de leur meneur de jeu, Kemba Walker, Boston va devoir se faire violence pour communiquer davantage et se faire entendre sur le terrain.

« On est un groupe assez silencieux , en général, a poursuivi coach Stevens. Et je pense que ça va devoir changer collectivement notamment à cause de cet environnement, si unique que la voix collective d’un groupe va être importante. Je pense que tout le monde va devoir faire de son mieux pour communiquer et s’entraider ».

Pour Jaylen Brown, « l’équipe qui sera la plus rapide à effectuer ce réglage sera la meilleure. On doit donc s’adapter aussi vite que possible. Chris Paul a fait un excellent travail d’organisation de son équipe, et on doit faire mieux pour organiser la nôtre. Il est encore tôt, on est jeunes, on a beaucoup de choses à travailler, mais on va y arriver ».

Les C’s pourront rectifier le tir dès dimanche face à Phoenix (19h30) avant un dernier « scrimmage » contre Houston mardi (2h).