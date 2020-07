Lou Williams prêt à partager le trophée de meilleur sixième homme avec Montrezl Harrell

Sacré meilleur sixième homme les deux dernières saisons, et également en 2015, Lou Williams a encore une fois d’excellents arguments pour remporter ce trophée une nouvelle fois cette année. Il pourrait devenir au passage le premier joueur à remporter quatre fois cette récompense.

Sauf que la concurrence existe et outre un Dennis Schröder en grande forme du côté d’Oklahoma City, son principal concurrent est aussi son principal partenaire de jeu et son coéquipier : Montrezl Harrell.

L’intérieur a pris une nouvelle dimension cette saison, réalisant la meilleure année de sa carrière avec 18.6 points à 58 % de réussite au shoot et 7.1 rebonds de moyenne en 28 minutes. Des chiffres qui sont très semblables à ceux de Lou Williams, en inversant les passes et les rebonds bien sûr : 18.7 points et 5.7 passes par match en 29 minutes.

Comment les départager ? Pour Lou Williams, la solution est simple : pas de jaloux.

« Je pense qu’on le mérite tous les deux », assure-t-il à Sports Illustrated. « J’adorerais partager ce trophée avec lui. Si ce n’est pas possible, alors je le dis clairement : donnez-le-lui. Au fil des années, on a écrit l’histoire et là, on est la deuxième équipe de l’Ouest. On s’est sacrifié et on continue de réussir de belles choses. »

Partager un trophée ? Un événement rare

La saison passée, Lou Williams avait été sacré et Montrezl Harrell avait terminé troisième des votes, derrière Domantas Sabonis. Il y a fort à parier que l’aigle à deux têtes des Clippers va de nouveau finir sur le podium cette année. En compagnie sans doute de l’Allemand du Thunder.

Rappelons enfin que partager un trophée est très rare dans l’histoire de la NBA. Ce n’est arrivé qu’à trois reprises, et uniquement pour celui de rookie de l’année : en 1971, 1995 et 2000. Ce serait donc une première pour ce trophée de meilleur sixième homme, si les deux Clippers venaient à compiler le même nombre de voix lors du scrutin.

De son côté, l’énergique et puissant intérieur se voit davantage dans la peau de Dennis Rodman, l’ancienne star des Pistons et des Bulls.

« Je le dis aux gens, je suis le Rodman des temps modernes », déclare-t-il au podcast de Quentin Richardson et Darius Miles. « Après le documentaire The Last Dance, j’ai tweeté qu’il fallait donner à Rodman plus de mérite. »