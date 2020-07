[Programme du soir] Presque le grand retour de la NBA

Depuis le 11 mars, la planète NBA est à l’arrêt, et pour la première fois depuis bientôt cinq mois, on va voir du basket avec des joueurs NBA. Pour l’instant, ce sont des « matches d’entraînement », en 4 x 10 minutes, mais c’est télévisé, et c’est l’occasion de voir l’état de forme de joueurs, mais aussi les salles qui accueilleront les rencontres officielles.

On suivra en particulier Joakim Noah pour ses premiers dribbles et rebonds avec les Clippers, et ce sera face à Evan Fournier et le Magic. Le reste de la soirée n’est pas très emballant avec beaucoup d’absents, mais quand on est en manque de basket, on est prêt à veiller tard pour un Nets – Pelicans. Même sans Zion Williamson.

Et à la mi-temps, rien de tel qu’un quiz pour rester éveillé.

LA Clippers – Orlando (21h00, heure française)

Denver – Washington (21h30)

Brooklyn – New Orleans (01h00) sur beIN Max 4

Miami – Sacramento (02h00)