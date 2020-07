Dwight Howard dénoncé pour non-port du masque, James Harden remarqué pour le sien

On savait que la « hotline » mise en place par la NBA, afin de signaler tout manquement aux règles du port du masque ou tous les comportements qui peuvent mettre en danger la « bulle », avait été utilisée ces derniers jours.

On connaît désormais une cible de ces appels anonymes : Dwight Howard. Le pivot des Lakers l’a confirmé sur Instagram. Il a été pris par la patrouille pour non-port du masque.

Heureusement pour le pivot des Lakers, aucune sanction n’est prévue pour ce genre de manquement. Si cela devient systématique en revanche, nul doute que la ligue tapera plus fort sur les doigts des joueurs.

« Ma réaction ? On devrait tous porter nos masques dans et autour de l’hôtel », a simplement réagi Frank Vogel pour ESPN. « On doit le faire et désormais, il le fait. »

James Harden et la « Thin Blue Line »

Pas de problème de port du masque pour James Harden, au contraire. La star des Rockets s’est faite remarquer ce jeudi, en portant un masque avec le drapeau américain où on trouve une ligne bleue. Cette « Thin Blue Line » est considérée comme un symbole politique, un soutien aux forces de l’ordre.

Le masque du MVP 2018 contenait également la figure de « The Punisher ». Deux éléments parfois utilisés contre le mouvement « Black Lives Matter », ce qui semble être à l’opposé de son discours et de celui des joueurs en général.

Il a donc tenu à clarifier les choses, expliquant ne pas être au courant de la signification du masque.

« Franchement, je n’essayais pas d’envoyer un message politique », s’est défendu James Harden, toujours pour ESPN. « Je portais ce masque car il couvre mon visage et ma barbe. Je trouvais que ça faisait cool. C’est aussi simple que ça. Je cherche encore (une façon de soutenir « Black Lives Matter »). Quant à la police, il y a des gens qui font leur boulot et comme dans toute profession, il y a des gens qui le font mal. »