La WNBA ne poussera pas la co-propriétaire du Dream d’Atlanta à vendre ses parts

En écrivant à la WNBA afin de s’opposer aux messages portés par les joueuses sur leur maillot – « Black Live Matter » et « Say Her Name » – et pour suggérer plutôt d’y mettre le drapeau américain, la sénatrice républicaine Kelly Loeffler s’est rapidement retrouvée au centre d’une polémique.

Plusieurs joueuses d’hier et d’aujourd’hui ont exprimé leur colère face à l’attitude de celle qui est également la co-propriétaire du Dream d’Atlanta. Plusieurs voix, dont celle du syndicat des joueuses, veulent même que Kelly Loeffler quitte le monde de la WNBA.

Une possibilité qui semble exister mais qui ne viendra pas de la WNBA, a annoncé la patronne de la ligue.

« On ne va pas la forcer à vendre ses parts », déclare Cathy Engelbert à CNN, dans des propos rapportés par ESPN. « Elle ne dirige pas la franchise depuis octobre 2019 et sa prise de pouvoir au poste de sénatrice. Elle n’est plus impliquée dans les décisions du quotidien. Plusieurs parties sont intéressées pour acheter l’équipe, je sais que c’est en cours, donc on en est conscient. »

Néanmoins, Cathy Engelbert, qui suit bien évidemment de près les déclarations de chacun des propriétaires de franchise, a été frappée par la prise de position de la sénatrice.

« Depuis le peu de temps que je la connais, elle a toujours soutenu les combats des femmes », poursuit celle qui est patronne de la WNBA depuis mai 2019. « Elle a été très intéressée par les joueuses et ce qu’elles veulent représenter. Donc j’ai été surprise de recevoir cette lettre. En tant que commissionner, je suis déterminée à m’assurer que les joueuses aient bien une plateforme cette saison pour défendre une plus grande justice sociale. »

Comme le sénateur républicain du Missouri, insulté par Adrian Wojnarowski, l’a fait avec la NBA, Kelly Loeffler met en avant son opposition à la WNBA pour se positionner politiquement, surtout qu’elle est actuellement en pleine campagne électorale, l’élection pour le poste de sénateur de Géorgie ayant lieu en novembre.