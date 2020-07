Les sources d’inspiration de Tyler Herro

Comme beaucoup d’autres, Tyler Herro a profité du gel de la saison pour soigner une blessure qui aurait pu plomber sa fin d’exercice, en l’occurrence un pépin à la cheville.

« J’ai hâte de revenir. Je suis enfin en bonne santé » confie-t-il au Sun Sentinel. « J’ai raté quinze matchs mais maintenant je suis prêt à faire tout ce que le coach me demande. »

Quinze matchs sur la touche qui l’ont freiné dans sa superbe saison rookie, mais qui lui ont aussi permis de mûrir. « J’ai l’impression d’avoir grandi au niveau du jeu » assure-t-il ainsi. « J’ai pu prendre du recul, observer tout le monde, apprendre. J’ai regardé beaucoup de vidéos, j’ai écouté les coachs et les vétérans. »

Parmi les vidéos qu’il a enchaînées ces derniers mois, le shooteur a concentré son attention sur plusieurs de ses pairs pour s’inspirer de leur jeu : il cite Klay Thompson, Ray Allen, CJ McCollum, Steve Nash et Bradley Beal. Les deux premiers étant ceux dont il a le plus à apprendre vu son profil. « Klay et Ray sont très forts au niveau du catch-and-shoot. C’est la chose qui m’intéresse le plus quand je regarde leurs highlights. »

Avec tout ce temps passé à analyser des vidéos et à soigner sa cheville, l’arrière espère reprendre là où il s’était arrêté avant sa blessure, afin de valider une place dans les meilleurs cinq de débutants – et même une sur le podium du ROY comme il l’espère ? Il faudra trouver son rythme dans la bulle, mais l’ancien de Kentucky y croit.

« Je pense que ce qui compte, ce sont les répétitions. Et plus je jouerai avec l’équipe, plus je retrouverai mon rythme. Je me sens de nouveau moi-même. Ça m’a aidé d’avoir plus de temps pour récupérer, de ne pas avoir à me précipiter. Je me sens de nouveau à 100%. »