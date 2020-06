Anthony Tolliver va bien finir la saison avec les Grizzlies

Anthony Tolliver a beaucoup voyagé durant sa carrière NBA, entre San Antonio, Portland, Golden State, Minnesota, Atlanta, Charlotte, Phoenix, Detroit, Sacramento, à nouveau Detroit, Minnesota, Portland, Sacramento et finalement Memphis, où il n’avait joué que cinq rencontres avant de voir son contrat de 10 jours prendre fin.

Mais le New York Times confirme que l’ailier fort fuyant va bel et bien finir la saison avec les Grizzlies.

Pour l’instant, rien n’est officiel car les joueurs et les franchises ne peuvent rien négocier avant mardi, date de la réouverture des négociations en NBA, tout étant mis sur pause, mais Anthony Tolliver et les Grizzlies se sont mis d’accord verbalement, et l’intérieur/shooteur restera donc bien avec Memphis.

Un renfort bienvenu alors que les Grizzlies vont tenter de conserver leur surprenante 8e place à l’Ouest, et ainsi rallier les playoffs, malgré Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio et Phoenix lancés à leurs trousses.