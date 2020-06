Steve Kerr s’attend à voir un tout autre Draymond Green la saison prochaine

Isolé par le départ de Kevin Durant, l’absence de Klay Thompson et la blessure de Stephen Curry en tout début de saison, Draymond Green s’est rapidement retrouvé seul en plein naufrage.

Avec autour de lui un groupe très jeune, inexpérimenté et assez faible en talent, l’intérieur des Warriors n’a pas pu combler les trous et organiser la défense de manière efficace. Des blessures, notamment à la main gauche, sont également venues le gêner et alimenter sa frustration, très visible certains matches.

Résultat : il a sombré en finissant la saison avec seulement 8 points à 39 % de réussite au shoot, 6.2 rebonds et 6.2 passes de moyenne. Une saison à oublier donc.

« Je pense que la saison a été frustrante pour lui, sur le plan offensif », analyse Steve Kerr sur les ondes du podcast Tolbert, Kreuger and Brooks. « En tant que compétiteur également, en perdant des matches soir après soir. C’est trop difficile dans cette ligue de gagner des rencontres quand on est diminué par les blessures. Il a dû gérer une frustration, il a craqué à plusieurs reprises, a été expulsé (14 fautes techniques, 3 expulsions en 43 matches seulement). Mais globalement, il a bien géré. »

Comme Stephen Curry ou Klay Thompson, le triple champion avait sans doute besoin d’une coupure physique et mentale après cinq très longues saisons jusqu’en Finals à chaque fois.

On devrait donc voir un Draymond Green revigoré en décembre prochain, selon Steve Kerr.

« Il avait besoin de repos », poursuit son coach. « Je pense qu’on va voir la meilleure version de Draymond la saison prochaine, peu importe la date de reprise. Je suis confiant pour lui, mentalement et physiquement. »