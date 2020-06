Bryan Colangelo rachète l’ancienne équipe de LaMelo Ball

Est-ce une offre plus sérieuse que celle de LaMelo Ball ? Il semblerait, oui. En effet, ESPN nous apprend que la ligue australienne a communiqué sur l’investissement de Bryan Colangelo dans l’équipe des Illawarra Hawks, là où celui de l’ancien joueur n’aurait jamais été concret.



Plus précisément, l’ancien GM des Sixers, Suns et Raptors, deux fois élu « dirigeant de l’année » en NBA, va acheter des parts des Hawks pour en devenir propriétaire. Dans sa démarche, il est associé à l’Australien Dorry Kordahi, ancien copropriétaire des Sydney Kings, et à l’Américain et homme d’affaires Michael Proctor.

Ce rachat ne signifie pas que Colangelo reprend du service dans les bureaux d’une franchise. Pas de poste de président ou de GM pour lui, mais il sera proche de la gouvernance de l’équipe pour prodiguer ses conseils.

« Le basket australien a connu une poussée significative ces dernières années et la NBL a été importante dans le développement des meilleurs athlètes et coaches que le monde peut offrir », a déclaré Colangelo dans un communiqué. « On est très heureux d’être de nouveaux partenaires de cette ligue. »

C’est donc un premier retour aux affaires pour Colangelo, écarté de Philadelphie en 2018 pour une histoire (avec sa femme) de comptes Twitter anonymes qui interpellaient différents journalistes, afin de défendre son bilan ou égratigner des personnalités importantes de la franchise.

Il avait été récemment approché pour le poste de vice-président des Bulls, mais Chicago a finalement choisi Arturas Karnisovas.