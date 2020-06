Michael Malone a eu le Covid-19 fin mars

Alors que des cas étaient connus chez les joueurs en mars dernier, de Rudy Gobert à Donovan Mitchell en passant par Christian Wood ou Kevin Durant, on sait désormais que des coaches ont aussi été touchés par le coronavirus.

Au moins un puisque Michael Malone (49 ans) a révélé avoir été malade juste après l’arrêt de la campagne.

« J’ai commencé à me sentir mal autour du 20 mars », a-t-il raconté à CBS Denver 4. « On a voulu en parler aux médecins de la franchise pour voir si je pouvais faire un test. Malheureusement, à l’époque, aucun test n’était disponible. Donc je l’ai su après avoir été malade. J’ai donc fait un test sérologique autour de la fin mai, et sans surprise, le médecin m’a confirmé que je l’avais eu. »

Rien de grave néanmoins pour le coach des Nuggets, qui a donc développé des anticorps et qui a « botté les fesses » du virus, comme il le dit. Le voilà prêt pour la reprise fin juillet.

« J’espère qu’à Orlando, on aura un environnement sûr où on pourra limiter le nombre de gens qui seront touchés par la maladie » conclut-il alors que les Nuggets se rendront à Disney World avec des ambitions.