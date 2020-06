Les Pistons sur le point de recruter un dirigeant historique du Thunder

À la recherche d’un GM pour épauler Ed Stefanski et travailler avec Dwane Casey, les Pistons auraient jeté leur dévolu sur Troy Weaver, et selon le New York Times, la franchise de Detroit travaillerait « activement » sur sa venue. Chaque été, le nom de Troy Weaver apparaît dans les rumeurs, et ces douze derniers mois, il avait rencontré les dirigeants des Wizards et des Bulls pour leur poste de GM vacant.

Vice-président du Thunder et bras droit de Sam Presti, il est à OKC depuis 2008 après avoir fait ses classes au Jazz. Au Thunder, c’est lui qui prépare la Draft, la free agency et la Summer League. Pour Detroit, ce serait une pioche majeure, même si c’est Troy Weaver qui avait mis fin aux discussions avec les Bulls le mois dernier.

Cependant, selon Yahoo! Sports, les derniers obstacles à sa venue auraient été levés et les deux camps feraient leur maximum pour qu’un accord soit trouvé.

Ces derniers jours, les noms de Chauncey Billups et Tayshaun Prince étaient apparus pour rejoindre la direction de leur ancienne franchise, mais ce serait plutôt pour un poste d’assistant GM.