NCAA : Louis Lesmond choisit Harvard !

Ancien de l’INSEP, Louis Lesmond a déménagé dans l’Illinois avec toute sa famille pour entrer à Notre Dame College Prep à l’été 2018. Deux ans plus tard, le voilà qui annonce sa prochaine destination en NCAA : Harvard !

Le fiston de David Lesmond, passé par Purdue en NCAA, la SIG et Paris Basket en Pro A, et Vanessa Dumas, ancienne internationale, avait eu des offres de plusieurs autres universités, dont Dayton, DePaul, Marquette, Wisconsin ou Oklahoma. Mais le pedigree académique d’Harvard a fait la différence.

« Je choisis Harvard parce que c’est un gros programme basket dans l’Ivy League, comme ça je vais profiter du meilleur des deux mondes, scolaire et basket », a expliqué Louis Lesmond pour 247 Sports. « J’aime bien leur coaching staff. Le coach, Tommy Amaker, est très intelligent et il a un plan en place. Il est très appliqué. Le staff a été très gentil avec moi et m’a montré de l’intérêt dès le début. »

Ancienne fac de Jeremy Lin notamment, Harvard n’est pas tellement connue pour produire des joueurs NBA, mais elle commence à se faire sa place au sommet dans l’Ivy League. En l’occurrence, on espère que Louis Lesmond y aura des opportunités de jouer et de progresser.

« Je veux devenir un élément important de l’équipe en tant que shooteur. On a une belle classe de recrues qui arrive et je pense pouvoir aider. Chaque année, Harvard est tout près du tournoi NCAA et je pense qu’on va continuer à progresser et j’espère pouvoir y participer. »

Aperçu durant l’été 2018 à Novi Sad avec les moins de 16 ans, Louis Lesmond est un arrière-shooteur qui a progressé sur son tir extérieur et s’est bien renforcé physiquement depuis son déménagement américain.