George Hill a du mal à penser au basket actuellement

George Hill fait-il partie des joueurs rétifs à l’idée de reprendre la saison fin juillet ? Ce n’est pas catégorique. En revanche, ce qui est clair, c’est que le meneur de Milwaukee est très touché par les manifestations et le mouvement social qui frappent les États-Unis suite à la mort de George Floyd.

La situation actuelle renvoie le joueur à sa propre histoire.

« Si je n’avais pas eu ce talent, j’aurais pu être un George Floyd », assure-t-il à ESPN. « J’aurais pu être abattu dans les rues d’Indianapolis. Donc oui, je suis touché. Encore plus car j’ai été témoin de ça, de cette brutalité policière. J’ai vu mon cousin, allongé au sol pendant plus d’une heure avant qu’un policier n’intervienne. J’ai vu tout ça. Donc je suis ému, ça fait mal. J’ai des enfants métis et j’ai peur pour ma vie. »

On comprend donc que sa motivation pour retrouver les parquets à Disney World dans sept semaines est limitée.

« Je travaille physiquement et techniquement chaque jour depuis le début de la coupure, mais au fond, le basket est le dernier de mes soucis en ce moment. J’adore le basket et quand le match commence, je suis prêt. J’aime la compétition, mais ça ne me définit pas. Donc je ne pense pas au basket, mais à des problèmes plus grands. »

Comme LeBron James et d’autres joueurs, George Hill estime donc que les stars de la NBA doivent prendre position et se faire entendre sur ces questions sociales.

« C’est dur quand on entend les gens dirent ‘Shut up and dribble’. Non, je ne vais pas me taire et dribbler. Je me fiche si on me prend mon contrat, qu’on dit telle ou telle chose. Je suis un humain, qui a un cœur et des émotions. Je suis aussi un père, un mari, un ami. J’ai des êtres chers. Tout cela, ça veut dire quelque chose pour moi. Donc, je ne vais pas simplement me taire et jouer au basket. »