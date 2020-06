A partir du 22 juin, les 30 franchises pourront compléter leurs effectifs

Pas besoin d’être convié à Orlando pour signer des joueurs. C’est ce qu’annonce ESPN qui explique que la NBA va autoriser les 30 franchises à ajuster leurs effectifs à partir du 22 juin, et ce jusqu’au 1er juillet. Les franchises vont ainsi être autorisées à convertir les « two-way contract » en vrai contrat pour finir la saison, voire pour la saison prochaine. Chaque équipe pourra aussi signer des « free agents » mais pas n’importe qui.

Ainsi, seuls des joueurs ayant déjà joué cette saison en NBA, en G-League ou en présaison sont éligibles pour un contrat. Ce qui signifie par exemple que Jamal Crawford, qui n’a pas joué de la saison, ne pourra pas renforcer une équipe pendant les playoffs.

Pour la NBA, il s’agit d’autoriser les équipes à avoir un effectif plus large que d’habitude pour anticiper les blessures et les éventuels joueurs contaminés. ESPN précise d’ailleurs qu’il ne devrait pas y avoir de limites au nombre de contrats.

Pour les huit équipes, non conviées à Orlando, il s’agit déjà de préparer la saison prochaine et de signer des joueurs pour le prochain training camp. La saison passée, le Heat avait ainsi signé Kendrick Nunn et Duncan Robinson juste après la saison régulière, et avant la free agency. Deux coups de maître.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.