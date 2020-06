Fat Lever prend la défense de Michael Porter Jr., critiqué pour ses tweets sur la mort de George Floyd

Fat Lever ne cache pas qu’il a été surpris par les propos de Michael Porter Jr. Mais contrairement à certains vétérans de la ligue, l’ancien All-Star des Nuggets ne veut pas blâmer le rookie de Denver. Il y a une semaine, ce dernier a posté une série de tweets en réaction à la mort de George Floyd.

Michael Porter Jr. a d’abord qualifié l’arrestation de « meurtre » puis dénoncé le « monde corrompu » dans lequel nous vivons. Puis il a appelé à prier pour la famille de la victime… ainsi que les officiers de police impliqués. « Aussi difficile soit-il, priez pour eux au lieu de les haïr. Priez pour que Dieu change leur cœur », formulait-il.

Des propos auxquels Lou Williams ou Mike Scott ont peu goûté. « Que quelqu’un parle aux rookies s’il vous plaît », réclamait Maurice Harkless. Stephen Jackson, très proche de la victime, se montrait encore plus virulent : « Va poser ton cul, jeune privilégié. Tu es avec ou contre nous. »

« Chacun a le droit d’avoir son opinion »

Ancien joueur des Nuggets, Fat Lever pense que ces réactions sont liées à une méconnaissance de la personnalité du joueur : « Le critiquer de loin, très bien. Il faut cependant être compréhensif par rapport à ses commentaires une fois que vous apprenez à mieux le connaître et à comprendre d’où il vient. J’ai été surpris de voir un jeune homme de sa trempe dire quelque chose comme ça. Mais je pense que c’est une étape, en termes de maturité pour lui, pour pouvoir aller de l’avant maintenant. »

Fat Lever conseillerait à Michael Porter Jr. d’échanger avec ses coéquipiers plus expérimentés avant de lâcher ce genre de déclaration. « À l’avenir, j’aimerais voir beaucoup de vétérans dialoguer avec certains jeunes de leur franchise. Et avec certains des dirigeants de la ville et de la communauté, pour avoir une idée de ce que les joueurs vivent. Beaucoup d’entre nous sont passés par là (ndlr : vraisemblablement une référence au racisme). J’ai grandi dans le Sud et j’ai vécu cette expérience. Et je suis sûr que d’autres l’ont vécu aussi. Partageons ces histoires au niveau local et dans les écoles. »

Le retraité doute toutefois que cet épisode puisse porter préjudice à Michael Porter Jr. « Tout le monde dit des choses susceptibles d’être regrettées, » termine Fat Lever. « Chacun a le droit d’avoir son opinion. »