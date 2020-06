Jordan Brand : quoi de neuf, docteur ? Bugs Bunny est de retour sur la Air Jordan 6

Vous avez sûrement l’impression d’avoir vu cette chaussure. Mais il y a un piège. C’est sur la Air Jordan 7 que la teinte « Hare » de Bugs Bunny s’est d’abord fait remarquer.

La voilà qui remonte un peu plus le temps, pour aller se poser sur la Air Jordan 6.

On retrouve les ingrédients habituels, avec une base qui mêle blanc et gris. Petite différence avec les accents qui tirent sur le rose, plutôt que le rouge habituel. On retrouve également un peu de vert et de mauve à l’arrière.

Cette paire sera disponible le 5 juin en France, pour un tarif de 200 euros.

