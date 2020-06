Udonis Haslem veut être un médiateur entre la police et la population

En marge des manifestations, c’est lors d’une conférence de presse organisée par la police de Miami que Udonis Haslem a pris la parole, et l’intérieur du Heat a tenu un discours bien différent de ceux qu’on entend depuis plusieurs jours. Comme il le dit si bien, Haslem est « déchiré » par les événements, tout simplement parce que des membres de sa famille sont… policiers.

« En tant que noir, qui élève des enfants noirs aux Etats-Unis, je suis incroyablement flippé. Il faut clairement que justice soit rendue pour George Floyd. Il faut clairement manifester pour ce qui est arrivé à George. Mais je mentirais si je disais que ça se passe comme il faut » explique Haslem. « Je mentirais si je disais que je suis fier de ce qu’il se passe. J’ai des obligations envers la communauté car elle a tellement fait pour moi. Mais j’ai aussi des obligations envers la police. Tant de gens de ma famille s’y rendent tous les jours. Ils y travaillent, ils prennent soin des gens, ils font en sorte que les gens soient en sécurité et il faut s’y prendre d’une meilleure façon. Aujourd’hui, je suis là, à la fois troublé, déchiré et frustré. »

« Ma responsabilité est de faire quelque chose »

Haslem veut « faire partie des solutions« . Il veut un plan pour aller de l’avant, et pour lui, c’est « ensemble » que les deux camps y parviendront. Pour cela, il espère qu’il sera possible de ne pas généraliser. « Les policiers (qui avaient interpellé George Floyd) étaient des gens horribles avant d’avoir leur insigne. Cela n’a rien à voir avec la couleur, cela n’a rien à voir avec la race. Il y a quelque chose en eux qui merde. C’est leur âme qui ne va pas. »

Une chose est sûre, Haslem veut être actif et jouer un rôle. « Ce n’est pas parce que je n’ai pas eu mon temps de jeu habituel que je vais me défiler, et que vous n’allez pas m’entendre. Je vais trouver un moyen de maîtriser mon rôle, et ce rôle en ce moment, c’est d’être un leader. Les gens disent que certains sont des leaders nés. Je n’aurais pas dû naître pour ça. Je n’aurais pas dû le voir venir. Mais je suis là aujourd’hui, et ma responsabilité est de faire quelque chose. »