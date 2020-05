À 31 ans, c’est déjà Leuer de la retraite

Clap de fin pour Jon Leuer, intérieur de 2m08 âgé de 31 ans qui a publié un long message sur ses réseaux sociaux pour acter la fin de sa carrière de joueur professionnel, justifiant son choix par ses blessures à répétition.

« Je veux toujours jouer, mais je sais au fond de moi que ce n’est plus la bonne décision pour ma santé, » a-t-il écrit. « Ces trois dernières années, j’ai dû faire face à un certain nombre de blessures, dont deux qui m’ont empêché de jouer pendant toute la saison. Il m’a fallu du temps pour y faire face, mais je suis vraiment en paix avec ma décision de prendre officiellement ma retraite ».

L’ancien joueur des Pistons avait notamment subi une opération au ménisque du genou droit en août 2018 au terme d’une saison 2017-2018 où il n’avait pratiquement pas joué (8 matchs). Il avait ensuite disputé 41 matchs en 2018-2019 avec les Pistons avant d’être tradé à Milwaukee pour être finalement libéré dans la foulée.

Jon Leuer a toutefois tenu à adresser un message également positif à l’issue de ce changement de vie radical, se voulant ainsi reconnaissant pour ce que toutes ces années en NBA lui ont apporté depuis sa Draft en 2011.

« Aussi décevantes que ces blessures aient été, je suis toujours reconnaissant pour chaque moment passé à jouer. Le basketball a été le parcours le plus incroyable de ma vie. Il m’a emmené dans des endroits dont je n’aurais pu que rêver lorsque j’étais enfant. Les relations qu’il m’a apportées sont plus importantes que tout. J’ai pu entrer en contact avec des gens de tous les horizons et j’ai tissé des liens durables avec beaucoup d’entre eux. Ce que ce jeu m’a apporté va bien au-delà du basket. Je suis reconnaissant pour cette incroyable aventure et à tous ceux qui m’ont aidé en cours de route ».

Pour rappel, le Top 10 de sa meilleure saison en carrière : 10.2 points, 5.4 rebonds par match en 2016-2017.