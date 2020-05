Frank Kaminsky : « Tout ce qu’on peut faire, c’est se préparer pour une reprise »

Représentant de son club auprès de l’union des joueurs, Frank Kaminsky fait partie des quelques joueurs de Phoenix qui ont repris l’entraînement. C’est d’ailleurs dans un endroit inédit pour la plupart puisque les Suns s’entraînent dans leur ancienne salle, l’Arizona Veterans Memorial Coliseum, la Talking Stick Resort Arena étant en travaux.

Pour l’intérieur shooteur des Suns, c’est d’ailleurs un vrai retour à l’entraînement puisqu’il se remet d’une fracture de fatigue au tibia, et il n’a pas joué depuis le 28 décembre 2019 !

« Évidemment, je n’ai pas eu un entraînement normal depuis cinq mois et demi, mais c’est déjà bien d’être finalement de retour, et de commencer à s’appuyer sur quelque chose pour aller de l’avant. C’est vraiment bénéfique de déjà retrouver le rythme » explique-t-il dans une visioconférence partagée par la NBA.

Comme la plupart des joueurs NBA, il a eu écho des avancées du projet de reprise et il est très optimiste.

« Personne ne veut trop s’avancer car il n’y a pas encore de plan précis, mais il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de choses qui mènent à une reprise. Tout ce qu’on peut faire, c’est se préparer à une reprise. Il y a beaucoup d’espoir, et ce serait un sacré coup si ça ne devait pas arriver, mais je pense que tout le monde a en tête qu’éventuellement, ça va reprendre très bientôt. »

« Tout le monde veut jouer et prouver des choses »

Si la saison devait reprendre en juillet, il se murmure que la NBA envisage d’atteindre les 70 matches joués pour chaque équipe. Un chiffre « magique » dans le contrat TV, et pour les Suns (26v-39d), cela signifierait cinq matches à jouer. Sans enjeu puisque Phoenix ne peut plus rattraper les Grizzlies (32v-33d), actuels 8e à l’Ouest.

Mais Frank Kaminsky est persuadé que ça reste important de jouer ces matches à fond. D’autant que le groupe pourrait enfin être au complet.

« On y pense. Je ne crois pas qu’on ait joué un seul match avec tout le monde en bonne santé » se souvient-il. « Ça nous donnerait vraiment quelque chose sur laquelle s’appuyer. Même si ce n’est que cinq matches, je pense qu’on est un groupe très compétitif. Tout le monde veut jouer et prouver des choses. »

Quant à savoir l’endroit pour jouer cette fin de saison, peu lui importe. « À ce stade, j’irais sur Saturne pour jouer… J’irais n’importe où. On me dit l’endroit, et j’y vais. Je le répète, je n’ai pas joué depuis longtemps. Si c’est Orlando, Las Vegas ou n’importe quel autre endroit, je suis quasi certain que tout le monde est excité à l’idée d’y aller. »