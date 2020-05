19 mai 2010 : trop complets, les Lakers prennent le large

Les Lakers pouvaient faire le break dans la série, et l’équipe de Phil Jackson savait très bien qu’en menant 2-0, il serait très difficile pour les Suns de revenir dans le coup. Phoenix le savait aussi et a fait de gros efforts pour rester dans le match.

Mais, avec une défense trop friable et face à trop de talents offensifs, Steve Nash et les siens rentrent au pays un peu désabusés après cette nouvelle défaite, 124-112. « Nous avons énormément de mal à les ralentir » soufflait Alevin Gentry après la rencontre. « Vous faites un bon boulot sur Kobe, ils s’appuient sur Pau, puis sur Lamar. Avec eux, il faut choisir entre la peste et le choléra. Et c’est très compliqué. »

Gêné et incapable de s’adapter, le duo Nash-Stoudemire a plus de pression que jamais pour relancer les Suns à la maison.

Phoenix Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Richardson G 36:23 10-17 3-7 4-4 -12 0 3 1 0 2 0 0 1 27 S. Nash G 35:55 4-8 1-3 2-2 -9 0 3 15 5 0 1 0 1 11 R. Lopez C 17:45 2-4 0-0 3-3 -8 3 6 0 1 0 0 0 1 7 A. Stoudemire F 40:47 7-14 0-1 4-7 -14 3 6 1 5 0 2 2 5 18 G. Hill F 31:32 10-17 0-2 3-3 -6 0 4 3 2 0 0 0 4 23 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Dudley 30:20 5-6 5-5 0-0 +2 1 5 4 1 3 0 1 6 15 G. Dragic 15:33 1-6 0-2 1-2 -5 1 1 2 1 1 0 0 0 3 L. Barbosa 11:37 1-4 1-2 0-0 0 0 1 3 1 0 0 1 2 3 L. Amundson 11:29 1-2 0-0 3-5 -7 1 4 0 0 1 1 0 2 5 C. Frye 8:39 0-5 0-2 0-0 -1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 Totals 41-83 10-24 20-26 9 34 29 17 7 4 4 26 112 Percentages: .494 .417 .769 Team Rebounds: 11