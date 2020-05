Covid-19 : la BIG3 annule sa saison 2020

Il a d’abord été question de la repousser à l’automne ou en hiver, mais l’édition 2020 de la BIG3 n’aura finalement pas lieu à cause de l’épidémie de Covid-19.

« Nous avons tout essayé pour offrir à nos fans une belle saison 2020, mais avec une longue liste d’obstacles, nous avons décidé de nous concentrer sur une saison 2021 géniale avec nos fans dans les tribunes », vient ainsi d’annoncer le rappeur Ice Cube, le créateur de la ligue de 3-contre-3.

Pour ce dernier, cette annulation est un véritable coup d’arrêt. La BIG3 voulait poursuivre son expansion avec cette quatrième édition marquée par nombre d’innovations. La ligue avait notamment abaissé l’âge d’entrée de 27 à 22 ans, en vue de rajeunir ses effectifs, composés majoritairement d’anciens joueurs NBA.

Ice Cube et son équipe continuent en revanche à bosser sur ce fameux projet de tournoi sous forme de téléréalité, intitulé « Big3 : Not in My House ». Aucune date n’a encore été communiquée mais le rappeur promet qu’avec ce show « et du temps supplémentaire pour préparer la saison, on va indéniablement revenir en force ».