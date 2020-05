Chauncey Billups, le modèle de Monte Morris

Depuis trois ans aux Nuggets, Monte Morris fait partie des très bonnes pioches réalisées par Arturas Karnisovas, le nouvel homme fort des Bulls. Sans faire de bruit, cet ancien meneur d’Iowa State s’est imposé dans le riche effectif de Denver, et lors d’un live avec son ancien coéquipier George Niang (Jazz), il a révélé le nom de son modèle.

« Celui sur qui j’essaie de calquer mon jeu, c’est Chauncey Billups » annonce le meneur remplaçant des Nuggets. « Il était plus qu’un shooteur, il impliquait les autres. Il n’était pas trop flashy, pas trop rapide, comme moi… Donc j’ai essayé de calquer mon jeu sur lui, et Chauncey était un ‘winner’ quel que soit l’endroit où il est passé. »

Justement, Billups est passé par Denver. C’est même une légende locale. « Quand il était au lycée à Denver, il a remporté deux titres de l’Etat. Il est allé à l’Université, et il s’est offert une chance d’être sélectionné au premier tour. Donc, j’ai toujours modelé mon jeu sur lui, et quand il était en NBA, son parcours avec Detroit était incroyable. »

Lorsque les Pistons remportent le titre en 2004, Morris a neuf ans, et justement c’est un gamin du … Michigan ! « Je suis du Michigan et je l’ai vu battre l’équipe de Shaq et Kobe. Je l’ai donc toujours suivi, et j’ai toujours appris de lui, même avant de le connaître. Et maintenant que je le connais, je continue d’apprendre de lui. »