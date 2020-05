Si « The Last Dance » a bien été avancé et que les épisodes sont diffusés au rythme de deux par semaine depuis le 19 avril dernier aux États-Unis, ce n’est pas qu’une stratégie commerciale, qui fonctionne très bien d’ailleurs.

En effet, c’est aussi une technique pour offrir du temps aux équipes de production. Quand LeBron James a réclamé la diffusion du documentaire pour tromper l’ennui lié au confinement et à l’arrêt des compétitions sportives, ESPN avait alors répondu que leur travail n’était pas terminé. La chaîne n’avait pas menti.

Le Los Angeles Times nous apprend même que Jason Hehir, le réalisateur de ce projet, avait prévu d’être à Spokane pour rencontrer John Stockton le 10 mars – le 11, la saison NBA était suspendue. Mais ESPN avait supprimé l’événement, par peur que les annulations de vol et le confinement le bloquent ensuite là-bas. Ce qui aurait empêché la fin de production du documentaire.

« Le lundi 16 mars, j’étais en visioconférence avec ESPN, Netflix, Jump Inc., NBA et Mandalay Sports Media », raconte le producteur Mike Tollin. « On a commencé à regarder le calendrier et à demander à Jason Hehir la quantité de travail et de temps dont il avait besoin pour finir. »

L’épisode 9 vient d’être finalisé, le 10 d’ici quelques jours

Le réalisateur était déjà inquiet pour tenir la date initiale, c’est-à-dire en juin, avec l’objectif de livrer les dix épisodes pour combler le vide entre les matches des Finals.

Ce 16 mars, les trois premiers épisodes sont déjà prêts à la diffusion et sept au total sont à des degrés plus ou moins avancés en terme de post-production. Comme les autres membres de son équipe, le réalisateur doit d’ailleurs finir le travail dans son appartement new-yorkais car les bureaux de la ville sont indisponibles : deux employés ont été touchés par le COVID-19. Les réunions se font par Zoom, et les vidéos envoyés via Vimeo.

Voilà pourquoi, quand les épisodes ont « leaké », il manquait les deux derniers. L’épisode 9 est terminé depuis le 1er mai, et le dernier devrait être prêt d’ici mi-mai, pour sa diffusion le 17 aux États-Unis et le 18 sur Netflix.