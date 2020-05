Udonis Haslem offre des repas à des hôpitaux et pompiers de Miami

Comme beaucoup de joueurs NBA, Udonis Haslem a décidé de soutenir les personnes qui se battent contre l’épidémie de Covid-19 et il l’a fait en gardant un lien avec son histoire personnelle.

En effet, l’intérieur du Heat a offert des repas à deux hôpitaux, celui où il est né et celui où il a été sauvé en 2010.

« Tout le monde sait que j’ai connu un problème de caillots sanguins il y a quelques années, et j’aurais pu en mourir », rappelle le triple champion dans des propos rapportés par ESPN. « J’étais très proche de la mort et en venant ici, les médecins m’ont sauvé. Sans eux, beaucoup ne seraient plus là. C’est mon cas. »

Puis, Haslem a également nourri une caserne de pompiers près de l’établissement d’études supérieures où a joué au basket son père plus jeune. Les repas provenaient de la pizzeria que le joueur possède avec son ancien coéquipier, Dwyane Wade.

« Je suis ici pour montrer mon soutien à ces gens, qui travaillent sans cesse et dans l’ombre. Ils sont les vrais héros, et nous de simples basketteurs. »

