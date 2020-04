Draft 2020 : cinq Français parmi les 205 joueurs pré-inscrits

Le chiffre est toujours important, mais la baisse est significative. ESPN nous apprend que la ligue a communiqué aux équipes NBA le nombre d’inscrits à la Draft 2020 : 205 joueurs. Parmi eux, 163 viennent des universités américaines et 42 de l’international.

L’incertitude liée au processus de la Draft a sans doute refroidi du monde puisque, l’année dernière, on comptait 233 « early entrants » et même 236 en 2018, quand la NCAA a autorisé les basketteurs à se présenter et effectuer des tests avec les franchises avant de revenir dans leurs facs si les retours n’étaient pas aussi bons qu’espérés.

Bien sûr, la plupart des joueurs peuvent donc retirer leur nom de la liste finale. Les joueurs NCAA qui n’ont pas engagé d’agent ont ainsi jusqu’au 3 juin, même si la ligue universitaire a déjà annoncé qu’elle serait souple avec les dates. Les joueurs qui ne viennent pas de NCAA auront eux jusqu’à 10 jours avant la Draft.

Sauf que pour l’instant, rien ne confirme que la Draft sera bien tenue « le jour J », c’est-à-dire le 25 juin. Certains dirigeants NBA voudraient qu’elle ne pas soit organisée avant août et il semble compliqué de la placer dans le calendrier tant que le sort de la saison NBA n’a pas été décidé.

Dernier chiffre : la saison passée, sur les 233 inscrits dans la première liste, seuls 98 avaient finalement tenté leur chance le soir de la Draft, pour décrocher une des 60 précieuses places.

Pour les 205 joueurs inscrits, il est désormais possible d’effectuer des entretiens (vidéo) avec les clubs.

À noter qu’on retrouve cinq Français dans ces « early entrants », c’est-à-dire les joueurs qui se présentent avant leur éligibilité automatique. En plus de Killian Tillie, qui n’a pas besoin de s’inscrire pour pouvoir être sélectionné, on retrouve ainsi Killian Hayes, Théo Maledon, Joel Ayayi, Yves Pons et Mouhamed Thiam.

La liste complète des 205 inscrits

NCAA

Precious Achiuwa — Memphis

Milan Acquaah — California Baptist

Jordyn Adams— Austin Peay

Abdul Ado — Mississippi State

Ty-Shon Alexander — Creighton

Timmy Allen — Utah

Derrick Alston Jr. — Boise State

Cole Anthony — North Carolina

Joel Ayayi — Gonzaga

Brendan Bailey — Marquette

Saddiq Bey — Villanova

Tyler Bey — Colorado

Jermaine Bishop — Norfolk State

Jomaru Brown — Eastern Kentucky

Marcus Burk — IUPUI

Dachon Burke Jr. — Nebraska

Jordan Burns — Colgate

Jared Butler — Baylor

Manny Camper — Siena

Vernon Carey Jr. — Duke

Marcus Carr — Minnesota

Tamenang Choh — Brown

Kofi Cockburn — Illinois

David Collins – South Florida

Zach Cooks — NJIT

Jalen Crutcher — Dayton

Ryan Daly — St. Joseph’s

Nate Darling — Delaware

Darius Days — LSU

Dexter Dennis — Wichita State

Lamine Diane — CSUN

Ayo Dosunmu — Illinois

Devon Dotson — Kansas

Nojel Eastern — Purdue

Anthony Edwards — Georgia

CJ Elleby — Washington State

Mason Faulkner — Western Carolina

LJ Figueroa — St. John’s

Malik Fitts — St. Mary’s

Malachi Flynn — San Diego State

Blake Francis — Richmond

Hasahn French — St. Louis

DJ Funderburk — NC State

Both Gach — Utah

Alonzo Gaffney — Ohio State

Luka Garza — Iowa

Jacob Gilyard — Richmond

Grant Golden — Richmond

Jordan Goodwin — St. Louis

Tony Goodwin II — Redemption Academy (MA) Post-Graduate

Jayvon Graves — Buffalo

AJ Green — Northern Iowa

Darin Green Jr. — UCF

Josh Green — Arizona

Ashton Hagans — Kentucky

Tyrese Haliburton — Iowa State

Josh Hall — Moravian Prep (NC) Post-Graduate

Rayshaun Hammonds — Georgia

Jalen Harris — Nevada

Niven Hart — Fresno State

Aaron Henry — Michigan State

Jalen Hill — UCLA

Nate Hinton — Houston

Jay Huff — Virginia

Elijah Hughes — Syracuse

Feron Hunt — SMU

Chance Hunter — Long Beach State

DeJon Jarreau — Houston

Damien Jefferson — Creighton

Isaiah Joe — Arkansas

Dakari Johnson — Cape Fear CC (NC)

Jalen Johnson — Louisiana

Andre Jones — Nicholls State

C.J. Jones — MTSU

Herbert Jones — Alabama

Mason Jones — Arkansas

Tre Jones — Duke

Corey Kispert — Gonzaga

Kameron Langley — NC A&T

AJ Lawson — South Carolina

Saben Lee — Vanderbilt

Kira Lewis Jr. — Alabama

Matt Lewis — James Madison

Isaiah Livers — Michigan

Denzel Mahoney — Creighton

Makur Maker — Pacific Academy (CA) Post-Graduate

Sandro Mamukelashvili — Seton Hall

Tre Mann — Florida

Nico Mannion — Arizona

Naji Marshall — Xavier

Kenyon Martin Jr. — IMG Academy (FL) Post-Graduate

Remy Martin — Arizona State

Tyrese Maxey — Kentucky

Mac McClung — Georgetown

Jaden McDaniels — Washington

Isiaha Mike — SMU

Isaiah Miller — UNCG

Matt Mitchell — San Diego State

EJ Montgomery — Kentucky

Andrew Nembhard — Florida

Aaron Nesmith — Vanderbilt

Zeke Nnaji — Arizona

Obadiah Noel — Massachusetts-Lowell

Jordan Nwora — Louisville

Onyeka Okongwu — USC

Isaac Okoro — Auburn

Elijah Olaniyi — Stony Brook

Daniel Oturu — Minnesota

Reggie Perry — Mississippi State

Filip Petrusev — Gonzaga

John Petty Jr. — Alabama

Nate Pierre-Louis — Temple

Xavier Pinson — Missouri

Yves Pons — Tennessee

Immanuel Quickley — Kentucky

Darius Quisenberry — Youngstown State

Jahmi’us Ramsey — Texas Tech

Paul Reed Jr. — DePaul

Nick Richards — Kentucky

Colbey Ross — Pepperdine

Fatts Russell — Rhode Island 5-0

Joe Saterfield — Ranger CC (TX)

Jayden Scrubb — John A. Logan College (IL)

Aamir Simms — Clemson

Ja’Vonte Smart — LSU

Chris Smith — UCLA

Collin Smith — UCF

Jalen Smith — Maryland

Justin Smith — Indiana

Mitchell Smith — Missouri

Stef Smith — Vermont

Ben Stanley — Hampton

Cassius Stanley — Duke

Isaiah Stewart — Washington

Parker Stewart — UT-Martin

Terry Taylor — Austin Peay

MaCio Teague — Baylor

Tyrell Terry — Stanford

Justin Thomas — Morehead State 5-

Ethan Thompson — Oregon State

Xavier Tillman Sr. — Michigan State

Jeremiah Tilmon — Missouri

Obi Toppin — Dayton

Jordan Tucker — Butler

Devin Vassell — Florida State

Alonzo Verge Jr. — Arizona State

Chris Vogt — Cincinnati

CJ Walker — Ohio State

Trendon Watford — LSU

Ibi Watson — Dayton

Nick Weatherspoon — Mississippi State

Kaleb Wesson — Ohio State

Jarrod West Marshall 5-

Romello White — Arizona State

Kahlil Whitney — Kentucky

DeAndre Williams — Evansville

Emmitt Williams — LSU

Keith Williams — Cincinnati

Patrick Williams — Florida State

James Wiseman — Memphis

Robert Woodard II — Mississippi State

McKinley Wright IV — Colorado

Omer Yurtseven — Georgetown

International

Berke Atar — MZT Skopje (Macédoine)

Deni Avdija — Maccabi Tel Aviv (Israël)

Brancou Badio — Barcelona (Espagne)

Darko Bajo — Split (Croatie)

Philippe Bayehe — Roseto (Italie)

Marek Blazevic — Rytas (Lituanie)

Adrian Bogucki — Radom (Pologne)

Leandro Bolmaro — Barcelona (Espagne)

Vinicius Da Silva — Prat (Espagne)

Henri Drell — Pesaro (Italie)

Imru Duke — Zentro Basket (Espagne)

Michele Ebeling — Kleb Ferrara (Italie)

Paul Eboua — Pesaro (Italie)

Osas Ehigiator — Fuenlabrada (Espagne)

Joel Ekamba — Limoges (France)

Selim Fofana — Neuchatel (Suisse)

Miguel Gonzalez — Baskonia (Espagne)

Killian Hayes — Ratiopharm Ulm (Allemagne)

Sehmus Hazer — Bandirma (Turquie)

Rokas Jokubaitis — Zalgiris (Lituanie)

Georgios Kalaitzakis — Nevezis (Lituanie)

Vit Krejci — Zaragoza (Espagne)

Arturs Kurucs — VEF Riga (Lettonie)

Dut Mabor — Roseto (Italie)

Yam Madar — Hapoel Tel Aviv (Israël)

Théo Maledon — ASVEL (France)

Karim Mane — Vanier (Canada)

Sergi Martinez — Barcelona (Espagne)

Nikola Miskovic — Mega Bemax (Serbie)

Aristide Mouaha — Roseto (Italie)

Caio Pacheco — Bahia Basket (Argentina)

Joel Parra — Joventut (Espagne)

Aleksej Pokusevski — Olympiacos (Grèce)

Sander Raieste — Kalev/Cramo (Estonie)

Nikolaos Rogkavopoulos — AEK (Grèce)

Yigitcan Saybir — Anadolu Efes (Turquie)

Njegos Sikiras — Fuenlabrada (Espagne)

Marko Simonovic — Mega Bemax (Serbie)

Mouhamed Thiam — Nanterre (France)

Uros Trifunovic — Partizan (Serbie)

Arnas Velicka — Prienai (Lituanie)

Andrii Voinalovych — Khimki (Ukraine)