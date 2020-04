Jaylen Brown publie un éditorial sur l’espoir qui doit naître de l’épidémie de COVID-19

Refusant farouchement l’opposition entre sport et savoir comme il l’avait longuement détaillé à Harvard en 2018, Jaylen Brown prend régulièrement la parole pour évoquer des sujets extra-sportifs. Dernier exemple en date avec un éditorial dans le Guardian sur les inégalités mises en lumière aux États-Unis par l’épidémie de Covid-19.

Dans un premier temps, l’ailier de Boston regrette le flou entourant les mesures prises aux quatre coins du pays, exposant les failles du fédéralisme américain.

« La désinformation atteint des sommets, je ressens une inquiétude collective grandissante ces derniers jours. Vous n’êtes pas seuls. Les personnes chargées du relais de l’information ont toutes des messages différents et des agendas séparés. Des médias locaux au président en passant par les autorités gouvernementales. En ces temps troublés, ils ont montré toutes les différences et les controverses qui les animent, provoquant la confusion du grand public. » Pour autant, « il est primordial que tout le monde garde son calme » affirme le joueur de Celtics, pour ne pas aggraver la situation.

« C’est le Game 7 et notre manière d’agir déterminera le résultat »

Il regrette les inégalités du système de santé et l’explosion du chômage, pense à toutes leurs victimes, mais exhorte ceux qui ne sont pas touchés par cette crise à faire preuve de générosité. C’est l’objectif de son texte affirme-t-il : rapprocher les gens au lieu de les diviser davantage.

« Malgré la distanciation sociale, qui facilite la séparation avec le monde extérieur, je vous mets au défi de faire l’inverse. Donnez aux banques alimentaires, aux refuges de sans-abris, aux moins fortunés de manière générale, au personnel soignant, aux héros de l’ombre, à leurs familles, à ceux qui ont perdu quelqu’un. Le moindre signe de compassion peut sauver une vie. »

Et l’ailier de rendre hommage à la mère de Karl-Anthony Towns, et tous ceux emportés par le virus, avant de conclure sur une note d’espoir, l’espoir que la nation américaine se penche sur tous « ces sujets de société qui ne connaissent pas non plus de vaccins », afin de trouver des solutions durables. « C’est le Game 7 et notre manière d’agir déterminera le résultat. Penchons-nous là-dessus en équipe. »