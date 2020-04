Le NBA 2K Players Tournament et le H.O.R.S.E, des casse-têtes à filmer

C’est un exercice inattendu auquel ont dû se prêter les dirigeants en charge de la diffusion des deux derniers événements de la NBA en période de pandémie : une retransmission du NBA 2K Players Tournament et du H.O.R.S.E, avec le strict minimum et sans caméraman sur place évidemment.

Habitués à pouvoir jongler avec un arsenal de 60 caméras à chaque match NBA dans un monde où la technologie évolue chaque année, les diffuseurs ont rapidement dû trouver la parade.

« Passer d’un mode de production qui s’améliore depuis presque 50 ans, dans de grandes salles avec une installation complète – c’est-à-dire de 60 caméras, d’une sky cam, d’une caméra sur rail – à carrément en revenir à ce contenu pour produire le plus petit show possible, c’était comme un virage à 180 degrés pour nous, » a reconnu Paul Benedict, vice-président associé de la NBA en charge de la gestion des contenus de diffusion. « Nous avons dû nous mettre l’accent sur les choses que nous avons apprises en nous concentrant sur les prises de vue de téléphones portables sur les réseaux sociaux pour rapprocher les fans, d’une manière familière. Pour beaucoup des plans, nous avons attaché un iPad à une échelle. C’était dans l’esprit d’être innovant et de contribuer à donner aux fans un sentiment d’attachement émotionnel au moment où les playoffs allaient être diffusés ».

Un exercice à renouveler ?

Pour le concours du H.O.R.S.E, les producteurs d’ESPN ont opté pour deux caméras équipées de Zoom, avec des tablettes et téléphones en complément. La caméra principale peut être fixée ou posée sur une table. La seconde est tenue par un membre de la famille. Et roulez jeunesse.

En dehors du vent, de la pluie et même d’un problème de câble qui a fait perdre du temps d’antenne à Paul Pierce, le résultat a été globalement positif, et l’objectif de divertir les fans de NBA en période de pandémie atteint.

« Le défi, c’est qu’aucun d’entre nous n’est habitué à travailler de cette manière, » a déclaré Aldo DiCuffa, vice-président senior de NBA TV en charge de la gestion des programmes. « Par rapport à la production de matchs NBA, c’est intéressant et stimulant. Mais c’est tout aussi passionnant d’essayer de sortir un contenu original alors que les fans semblent déjà heureux de voir n’importe quelle forme de compétition ».

La NBA aurait prévu de renouveler l’opération et peut-être même de créer de nouveaux jeux. Autant d’opportunités pour les diffuseurs de faire preuve d’innovation.