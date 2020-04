Selon Mark Cuban, Luka Doncic pourrait surpasser Dirk Nowitzki

Modèle de longévité, Dirk Nowitzki a lancé une empreinte indélébile sur la franchise des Mavs. Fin communicant, le propriétaire Mark Cuban espère pouvoir profiter de sa nouvelle pépite, Luka Doncic, au moins aussi longtemps et lui a donc lancé le défi suivant : essayer de surpasser le « Wunderkid » !

« Je pense qu’il pourrait le surpasser, » a-t-il même avancé, « parce que le jeu a pas mal évolué, il est plus ouvert aujourd’hui qu’il ne l’était lorsque Dirk est arrivé dans la ligue. Donc il a cet avantage, il pourrait gagner des trophées de MVP, remporter un titre. Je l’espère en tout cas, et Dirk le souhaiterait aussi. Ils sont également bons amis, donc ils se soutiennent l’un et l’autre ».

Encore loin de son meilleur niveau ?

Mark Cuban a également rappelé que les Mavs savaient que l’ancien joueur du Real Madrid allait être bon en NBA, mais ont été surpris par la rapidité de son adaptation au jeu de la grande ligue.

Luka Doncic évoluait déjà à un niveau exceptionnel cette année, mais le propriétaire de la franchise texane prévient tout le monde : il est encore loin d’avoir atteint son meilleur niveau, alors qu’il n’a que 21 ans.

« Le truc, c’est ce que c’est facile de repérer un talent, » a poursuivi Mark Cuban. « C’est plus dur de savoir si un gars va devenir quelqu’un qui travaille dur. À quel point va-t-il progresser durant l’été ? C’était aussi la question avec Luka. Je me rappelle lui avoir demandé juste à la fin de la saison dernière : « Ok, qu’est-ce que tu vas ajouter à ton jeu maintenant ? » Il m’a dit : « Une main gauche ». Il est revenu cette saison et est passé du statut de finisseur moyen au Top 3 des meilleurs finisseurs de la NBA, particulièrement avec sa main gauche. C’est un signe de grandeur, et c’est pourquoi on est si enthousiastes ».