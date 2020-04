Ja Morant, l’âme d’un leader

La NBA s’est découverte une nouvelle pépite avec l’explosif Ja Morant, choisi par Memphis avec son deuxième choix de Draft l’été dernier. Alors que les Grizzlies étaient attendus dans les bas-fonds de la ligue, le meneur et ses coéquipiers étaient en effet en passe de réussir l’impossible avant la suspension de la saison régulière, à 15 matchs de la fin : se qualifier en playoffs.

Cet exploit, Memphis peut l’attribuer à beaucoup de facteurs dont Ja Morant fait évidemment partie. Le meneur a simplement été la définition du leader que le « front office » des Grizzlies espérait pour rebondir vite.

« Ils croient en moi pour que je sois ce gars, » a-t-il expliqué dans le podcast « All The Smoke » animé par Stephen Jackson et Matt Barnes. « J’essaie juste, comme vous l’avez dit, de rendre tout le monde meilleur, d’impliquer mes coéquipiers afin que ça puisse m’ouvrir le jeu à mon tour ou inversement. Tout part de la lecture des défenses ».

Les victoires plus que les stats

Alors que toute la planète basket attendait avec impatience les premiers pas de Zion Williamson, le nouveau chef d’orchestre de Memphis ne rêvait pas du titre de meilleure rookie de l’année, simplement de gagner des matchs.

« Mon but, c’était simplement d’être meilleur à la fin de la saison qu’au début, » a-t-il expliqué. « D’arriver et d’avoir un impact immédiat sur mon équipe, d’essayer de gagner des matchs. Tu peux faire toutes les stats que tu veux, si tu ne gagnes pas à la fin, il ne reste rien. Je préfère même faire des petites choses pour aider mon équipe à gagner plutôt que de jouer pour faire des stats ».

La personnalité, la mentalité et le discours d’un vrai leader pour ce passionné de basket depuis le biberon, fils d’un père et d’une mère basketteurs et dont le papa, Tee Morant, a dû arrêter sa carrière à l’étranger lorsque son enfant est né. Depuis petit, Ja Morant était comme destiné à briller au plus haut niveau. Il a ainsi étudié tous les meilleurs meneurs de ces vingt dernières années avec assiduité pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

De tous les noms cités, trois ressortent : Rajon Rondo, Russell Westbrook et Kyrie Irving.

« J’ai probablement étudié tous les meilleurs meneurs qui ont joué à ce jeu, » a-t-il poursuivi. « J’ai regardé beaucoup de Steve Nash, de Jason Kidd… J’ai étudié Penny Hardaway, Allen Iverson, pour cette mentalité de tueur. En grandissant, pendant mes années en AAU je regardais beaucoup Kobe et LeBron. Ensuite, j’ai beaucoup regardé Rajon Rondo avec les Celtics, sa façon de faciliter le jeu offensif, de donner des tirs ouverts à ses coéquipiers. C’est lui qui m’a un peu fait tomber amoureux de la passe. Il avait cette façon d’influencer le jeu de tellement de façons différentes, c’est ce qui te rend plus dangereux ».

Russell Westbrook et Kyrie Irving : deux affrontements marquants

Ja Morant se retrouve aujourd’hui aux côtés des tous meilleurs. « Bien sûr, il y a Russell Westbrook, avec tout ce qu’il peut apporter, Steph Curry, dans la façon dont il impacte le jeu même s’il n’a pas le ballon, tu as Dame Lillard, Trae Young et Luka Doncic, ça fait beaucoup de talents qui jouent en ce moment ».

Présenté comme une version 2.0 gaucher de Russell Westbrook, Ja Morant a évidemment beaucoup étudié le jeu du meneur des Rockets et garde et souvenir particulier de sa première rencontre face à lui.

« Je l’ai regardé depuis le début et tout ce qu’il a pu faire, notamment en tournant en triple-double en moyenne pendant trois saisons de suite. C’est un dur, il s’en fout du joueur d’en face, il va foncer et j’ai un peu la même mentalité. Houston est venu chez nous pour notre première confrontation. On a perdu sur la fin et on a pu discuter un peu après le match. Il m’a simplement dit de continuer comme ça, à être le leader de cette équipe et de continuer à la pousser. C’était un super moment pour moi de parler et jouer contre un gars que j’ai regardé jouer depuis le début ».

Mais le « match-up » qui l’a le plus marqué jusqu’à présent reste l’un de ses premiers matchs et la première victoire de la saison pour Memphis, face aux Nets de Kyrie Irving. Forcément un bon souvenir, puisque l’élève Morant avait planté 30 points et 9 passes décisives face au maître Irving (37 points, 7 passes décisives).

« C’était au début de la saison, au troisième match je crois. On avait vite dû se mettre dans le bain et on avait gagné au buzzer (134-133). Je pense que c’est l’un des meneurs les plus durs à défendre dans cette ligue, un joueur qui sait tout faire et l’un des premiers contre qui j’ai été impressionné de jouer. Je regarde encore ce match aujourd’hui. Il y a beaucoup à en apprendre, surtout si tu es un meneur de jeu ».