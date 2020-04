Charles Barkley regrette de ne plus être ami avec Michael Jordan

« Je l’adore. On s’est rencontrés lors des essais pour les Jeux Olympiques de 1984 et il y a tout de suite eu cette alchimie entre nous, sans qu’on puisse l’expliquer. Je pense que ce qu’il apprécie chez moi, c’est que je ne l’embête pas. Parce que les gens veulent être avec Michael Jordan simplement parce qu’il est Michael Jordan. S’il est là, tout le monde va le suivre comme des petits chiens, juste pour être avec lui. J’ai traîné avec beaucoup de gens célèbres, mais c’est le seul pour qui j’ai vu des gens devenir fous à ses côtés ».

Voilà ce que disait Charles Barkley en 2005, deux ans après la (dernière) retraite de son ancien adversaire, coéquipier en équipe nationale et ami Michael Jordan.

À cette époque, sur le plateau d’Oprah Winfrey, les deux légendes du basket aimaient se taquiner dans la bonne humeur, et même si Charles Barkley allait parfois loin dans ses affirmations, Michael Jordan gardait toujours le sourire, et pour cause, une vraie amitié nouait l’un et l’autre depuis plus de vingt ans.

Un an plus tard en revanche, « MJ » a pris la mouche lorsque Charles Barley, alors dans son rôle de consultant pour la télévision américaine, n’avait pas manqué d’égratigner l’ancien joueur des Bulls pour son travail effectué en tant que nouveau copropriétaire des Bobcats.

Cette sortie, Michael Jordan ne l’a par contre jamais pardonnée, pour le plus grand regret de Charles Barkley.

« On était des supers amis pour la vie, » a rappelé l’ancien joueur des Sixers. « Michael me manque, je l’aime et je ne lui souhaite rien d’autre que le meilleur. C’est le plus grand basketteur de tous les temps. Mais bien sûr, il n’a pas bien pris certaines choses que j’ai pu dire à propos de son management. Et c’est malheureux. Mais je me devais de faire mon travail ».

Même près de 15 ans après, ni l’un ni l’autre ne semblent prêts à enterrer la hache de guerre. Michael Jordan était allé trop loin en insultant Charles Barkley et ce dernier estime que sa sortie était justifiée…

« Vous savez, ça ressemble à ce que disent certains de mes amis. Ça ne pourra pas arriver parce que je n’ai rien fait de mal, » s’est défendu Charles Barkley. « J’adorerais être à nouveau ami avec Michael, parce que, comme je l’ai déjà dit, il a été super avec moi pendant plus de 20 ans et je l’aime comme un frère, parce que c’était comme un frère pour moi. Mais lors de notre dernière conversation, il n’était pas vraiment heureux de ce que j’avais pu dire sur lui à la télé. Mais la première des choses, c’est que mes critiques étaient justes ».